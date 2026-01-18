Carambola Vehicular en Bulevar Bicentenario

Aquí Zacatecas Capital

Por Margarito Juárez González

La tarde de este sábado se registró un choque múltiple sobre el bulevar Bicentenario, a escasos metros de la Central Camionera de la capital zacatecana. En el percance resultaron lesionadas dos personas, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil. No fue necesario su traslado a un hospital, ya que las lesiones tardarán menos de 15 días en sanar.

Testigos observaron que dos autos compactos y una camioneta estuvieron involucrados en el accidente automovilístico. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho se originó por exceso de velocidad y falta de precaución. El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando las tres unidades colisionaron en el carril con dirección hacia el municipio de Fresnillo.

Elementos de la Dirección de Seguridad Vial acudieron para acordonar la zona, agilizar el tránsito y recabar los datos necesarios para el peritaje, el cual fue turnado al Agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a fin de deslindar responsabilidades.

Conductores que presenciaron el percance dieron aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911, lo que activó el código de alerta en las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno y en los cuerpos de auxilio. Durante la revisión, los paramédicos confirmaron que dos personas presentaban golpes diversos ocasionados por la colisión entre los vehículos sedán y la camioneta; ambas fueron atendidas en el sitio.

Finalmente, se solicitó el servicio de tres grúas para retirar las unidades involucradas y trasladarlas a un corralón privado, quedando a disposición de las autoridades competentes.