Inician Actividades Conmemorativas por el 21 Aniversario del Centro Interactivo Zigzag

La Entrada es Gratuita

Por Nallely de León Montellano

A partir de este sábado 17 de enero, el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Zigzag inició las actividades conmemorativas por su 21 aniversario, que se cumple exactamente el próximo martes, con una agenda dirigida principalmente a niñas, niños y familias, y con acceso gratuito al recinto. Las actividades arrancaron con una jornada que busca acercar la ciencia de manera lúdica y accesible a la población, bajo el lema “donde la ciencia se vive jugando”.

Desde las 10 de la mañana, el Zigzag abrió sus puertas con talleres de ciencia recreativa enfocados en la paleontología, como paleoarte, elaboración de réplicas de fósiles y una búsqueda guiada en el arenero del recinto, donde las y los asistentes participaron manipulando y clasificando piezas didácticas.

Dentro del programa también se llevó a cabo la participación del grupo de divulgación Rob-Tai, que ofreció actividades de robótica y tecnología orientadas a niñas, niños y familias, con dinámicas interactivas que se desarrollaron en la plancha de Polos Cargas durante el transcurso del día.

Otra de las actividades centrales fue el cuentacuentos prehistórico, una propuesta de narración dinámica que introduce a las infancias al mundo de los dinosaurios, así como la conferencia “Los dinosaurios de México”, impartida por el paleontólogo Rubén Rodríguez C., en la que se abordaron los principales hallazgos fósiles en el país, su contexto geológico y su relevancia científica y cultural.

La jornada concluyó con una actividad nocturna de observación astronómica, a cargo de Dako, en el observatorio del Zigzag, donde se explorarán cuerpos celestes y fenómenos del cielo, como parte del enfoque integral de divulgación científica que caracteriza al espacio.

De acuerdo con la información difundida por el recinto, las actividades continuarán en los próximos días como parte del aniversario número 21 del Zigzag, cuyo festejo oficial se conmemora el 20 de enero, consolidándose como un espacio de encuentro familiar y de acceso público para el aprendizaje científico en Zacatecas.

El martes 20 continuarán los talleres de Paleoarte, Laboratorio y Búsqueda de Fósiles y el Cuentacuentos Prehistórico, además de los recorridos habituales y la exposición interactiva El Legado de los Dinosaurios, en horario de 10:00 a 17:00 horas.