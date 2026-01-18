Presentarán Acción Colectiva Contra el Cobro de Tenencia y Control Vehicular

Son Ilegales Estos Gravámenes Impuestos por Tello: Jorge Rada

Por Nallely de León Montellano

El cobro de la tenencia, el control vehicular y otros conceptos asociados, como el pago por infraestructura, continúan generando inconformidad entre contribuyentes zacatecanos, por lo que se alistan nuevas acciones legales para impugnar su constitucionalidad, informó el abogado Jorge Rada Luévano. Explicó que estos gravámenes fueron establecidos durante la administración estatal encabezada por Alejandro Tello y que, desde entonces, se promovieron diversos juicios de amparo para cuestionar su legalidad.

Derivado de estos procesos, señaló que existen ya cientos de resoluciones judiciales que consideran que dichos cobros vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, al no estar relacionados con la capacidad económica real de las personas contribuyentes.

El abogado indicó que actualmente alrededor de mil personas han manifestado su interés en promover nuevos amparos, por lo que se analiza la presentación de una acción colectiva, sustentada en antecedentes judiciales que ya han declarado inconstitucionales estos impuestos en ejercicios fiscales anteriores.

Precisó que, aunque existe la percepción de que quienes pagaron estos conceptos en años previos ya no pueden impugnarlos, cada ejercicio fiscal abre la posibilidad de cuestionar nuevamente el cobro, debido a que la Ley de Ingresos se renueva año con año, aun cuando existan resoluciones previas en contra de estos gravámenes.

Rada Luévano advirtió que algunos contribuyentes que han intentado ampararse han enfrentado obstáculos administrativos, como restricciones para acceder a descuentos o retrasos en trámites en las recaudaciones de rentas, situación que también será incluida dentro de los argumentos legales, al considerar que no deben existir represalias por ejercer el derecho a la defensa jurídica.

Asimismo, reconoció que el descontento social se ha intensificado, particularmente porque Zacatecas se encuentra entre las entidades con mayores costos asociados a la posesión de vehículos, pese a que, en opinión de muchos ciudadanos, no se observa una mejora proporcional en la infraestructura vial del estado.

Finalmente, informó que en los próximos días se dará a conocer, a través de redes sociales, la estrategia legal y los requisitos para las personas interesadas en sumarse a estos procesos, diferenciando entre quienes ya realizaron el pago y quienes aún no lo han hecho, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y al ejercicio de sus derechos.