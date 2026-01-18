Tere Jiménez da a Conocer Apoyos Para Seguir Fortaleciendo el Campo de Aguascalientes

Prioridad a Solicitudes no Atendidas, Mujeres y Productores Menos Favorecidos

Hay más de 20 convocatorias disponibles.

Los apoyos están enfocados a fortalecer la producción, la comercialización y a quienes más lo necesitan, con prioridad para mujeres del campo.

Las convocatorias se abrirán del 2 de febrero al 30 de abril y los trámites serán gratuitos, sin intermediarios.

Para llevar los apoyos directamente a quienes trabajan la tierra, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con productoras y productores de la comunidad Refugio de Peñuelas, donde anunció las convocatorias 2026 de apoyo al campo, diseñadas para fortalecer la producción rural y respaldar el esfuerzo diario del sector agrícola.

Durante el encuentro, la gobernadora informó que en los próximos días estarán disponibles todos los requisitos para acceder a estos programas, los cuales contemplan más de 20 convocatorias que estarán abiertas del 2 de febrero al 30 de abril, con el propósito de que nadie se quede fuera y los apoyos lleguen a quienes más los necesitan.

“Me da mucho gusto que estemos reunidos. Sepan que aquí estamos para apoyarlos y respaldarlos; por eso les traemos estos programas para poderlos ayudar. Tenemos más de 20 convocatorias que estarán vigentes del 2 de febrero al 30 de abril”, expresó Tere Jiménez, al reiterar su compromiso con el campo y con las familias que dependen de esta actividad.

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), los programas darán prioridad a las solicitudes que no pudieron atenderse el año pasado, así como a las mujeres del campo y a las y los productores menos favorecidos en los sectores de ganadería, agricultura y agronegocios.

En representación de la comunidad, Laura Esperanza Reyes Macías, comisaria de Refugio de Peñuelas, agradeció a la gobernadora por atender las solicitudes de la población y por los apoyos que han permitido mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“Nuestro más sincero agradecimiento por los apoyos que hemos recibido, como lo fue el arreglo del camino rural que comunica a Refugio de Peñuelas y Buenavista con las comunidades de El Cedazo y San Antonio de Peñuelas, así como los diversos apoyos que desde que inició su gestión han llegado a nuestras comunidades. Cada uno representa mucho más que un beneficio material; representan la confianza y el compromiso de un gobierno que escucha y responde a su gente”, subrayó.

Por su parte, el titular Sedrae, Isidoro Armendáriz, destacó la sensibilidad y el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con las necesidades del campo, así como su disposición permanente para escuchar a las y los productores y dar soluciones reales. Asimismo, recalcó que ninguno de los trámites requiere intermediarios, todos son gratuitos y de fácil acceso, y deberán realizarse directamente en las oficinas de la Sedrae, ubicadas en avenida Adolfo López Mateos Oriente No. 1509, en el fraccionamiento Bona Gens, en la capital.

Detalló que los programas que se impulsarán este año están orientados a la comercialización de productos agroalimentarios locales, con el objetivo de que éstos lleguen a mercados internacionales; al uso eficiente del agua, mediante la tecnificación del riego, la captación de agua pluvial y el mantenimiento y rehabilitación de bordos. En materia de sanidad vegetal y animal, se trabajará en la prevención de enfermedades en cultivos y ganado. También se contemplan acciones de empleo temporal, entrega de semilla, apoyo con fertilizante y composta, así como el mejoramiento de caminos saca cosecha, lo que facilitará la venta y distribución de los productos del campo.

Dijo que las convocatorias se difundirán a través de plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación, con el objetivo de que toda la población rural tenga las mismas oportunidades de acceso a los apoyos.

En la reunión estuvieron presentes Heriberto Gallegos Serna, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del H. Congreso del Estado; Alma Hilda Medina Macías, diputada local; Juan José Pavón Romo, director general del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (SIFIA), y José Alfredo Gallo Camacho, coordinador general de Delegaciones del Municipio de Aguascalientes.