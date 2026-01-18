Tere Jiménez Pone en Marcha el Operativo “Amigo Peregrino” 2026

En Apoyo a 12 mil Caminantes en su Ruta a San Juan

Del 17 de enero al 1 de febrero, 190 elementos y 76 unidades brindarán seguridad, atención médica y apoyo

Se instalaron puntos de apoyo con agua, suero, alimentos y servicios médicos para que las y los peregrinos caminen seguros.

Participan dependencias federales, estatales y municipales.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, puso en marcha el operativo “Amigo Peregrino 2026”, un esfuerzo pensado especialmente para cuidar, acompañar y proteger a las y los peregrinos que cada año realizan la tradicional caminata hacia San Juan de los Lagos, Jalisco. El operativo se desarrollará del 17 de enero al 1 de febrero y beneficiará a más de 12 mil personas que recorrerán este camino de fe.

Durante el arranque, la gobernadora destacó que su prioridad es que quienes emprenden esta peregrinación lleguen con bien a su destino, por lo que este operativo amplio, organizado y cercano a la gente, cuenta con la participación de dependencias de los tres niveles de gobierno, voluntarios y sector privado.

“Queremos que las y los peregrinos se sientan acompañados y seguros en todo momento, por ello se desplegarán 190 elementos de 19 dependencias y 76 unidades que incluyen un helicóptero, patrullas, motocicletas, camionetas, unidades de ataque rápido, ambulancias, entre otras, quienes estarán a lo largo del trayecto brindando apoyo, orientación y atención preventiva a las y los caminantes”, destacó Tere Jiménez.

Añadió que, como parte del operativo, se instalarán seis puntos de control y un centro de mando en el sur de la capital, desde la Central de Abastos hasta la comunidad de San Antonio de Peñuelas. En estos espacios, las y los peregrinos podrán encontrar agua, suero oral, fruta, atención médica, cobijas, cintas reflejantes, así como información y orientación para continuar su camino de manera segura.

Los puntos de apoyo estarán ubicados en la Central de Abastos; Nissan A1, donde se concentrará el puesto de mando y control; el entronque Los Arellano; la comunidad de Peñuelas; la comunidad de Montoro; el entronque Coyotes; y la zona de La Ermita, cubriendo así los principales tramos del recorrido.

En el operativo “Amigo Peregrino 2026” participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, el C5i, el ISSEA, Protección Civil Estatal y Municipal, la Cruz Roja Mexicana, Paramédicos Municipales, Bomberos del Estado y del Municipio, el DIF Estatal, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Ángeles Verdes, Cruz Ámbar, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la 14/a. Zona Militar; Homero Blanco Lozada, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado; Julio García, director de Planta Motor Nissan; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado; Paty Castillo, secretaria de Desarrollo Social; Manuel Cortina Reynoso, subsecretario de Gobierno; Jesús Eduardo Muñoz de León, coordinador estatal de Protección Civil; Michelle Olmos Álvarez, directora general del C5i; Héctor Castorena Esparza, director del DIF Estatal; Jaime del Conde Ugarte, delegado nacional y consejero nacional de la Cruz Roja Mexicana; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes; y José Gabino Vázquez Vega, coordinador de Protección Civil municipal.