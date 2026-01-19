Pese a Intentos de Criminalización, Sangre de mi Sangre ha Logrado Mantenerse Firme

Realiza su Primera Tejida Colectiva de 2026

Por Miguel Alvarado Valle

Con una amplia participación ciudadana y un mensaje centrado en la memoria y la sensibilización social, el colectivo Sangre de mi Sangre Zacatecas realizó su primera tejida colectiva del año 2026, actividad que tuvo lugar en la Casa de la Cultura Municipal, en el Centro Histórico de Zacatecas. La jornada marcó el arranque del calendario anual de acciones del colectivo, que desde 2022 ha impulsado memoriales públicos para visibilizar la problemática de las desapariciones en el estado.

Cristela Trejo Ortiz, integrante del colectivo, destacó que en esta primera tejida del año se registró una buena convocatoria, con la presencia de personas de distintas edades y sectores de la sociedad civil, lo que confirma que se está cumpliendo el objetivo de sensibilizar a la población sobre el fenómeno de las desapariciones en Zacatecas y sus impactos en las familias.

La activista informó que el colectivo mantendrá una dinámica constante durante el año, con tejidas colectivas cada 15 días, mismas que serán anunciadas a través de sus redes sociales para fomentar una mayor participación.

Además, señaló que retomarán actividades pendientes desde 2025, entre ellas una colecta ciudadana para adquirir rafia industrial, material indispensable para la elaboración de los tejidos rojos que se instalan en espacios públicos como memoriales. Aclaró que este tipo específico de rafia es necesario para garantizar la resistencia y funcionalidad de las piezas.

Trejo Ortiz subrayó que el tejido rojo ha tenido un impacto creciente desde que comenzaron a realizar los memoriales en 2022, señalando que, en comparación con años anteriores, no sólo ha aumentado la participación ciudadana, sino también el número de colectivos de búsqueda que reconocen la importancia de la memoria y el no olvido como parte fundamental del proceso de acompañamiento a las familias, además de la propia labor de búsqueda.

No obstante, reconoció que la visibilización de las violencias genera incomodidad en ciertos sectores y ha derivado en intentos de criminalización hacia el colectivo. Señaló que, lejos de impulsar una narrativa basada en la prevención, la atención y la justicia, se ha optado por desacreditar estos esfuerzos desde algunos discursos institucionales. Pese a ello, aseguró que Sangre de mi Sangre ha logrado mantenerse firme, ya que su labor se centra exclusivamente en el acompañamiento a las familias y en la humanización del fenómeno de las desapariciones.

Finalmente, la integrante del colectivo adelantó que, como en años anteriores, se retomarán las salidas a municipios del estado para realizar tejidas y acciones de memoria, siempre bajo condiciones de seguridad. Recalcó que estas visitas son fundamentales, ya que las comunidades alejadas de la capital suelen enfrentar una mayor invisibilización.