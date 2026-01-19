PVEM no se Opone a Reducir el Financiamiento a Partidos: Puente

Pero que se Fije una Distribución Igualitaria, Plantea

Por Miguel Alvarado Valle

En conferencia de prensa dominical, el diputado federal Carlos Puente Salas aseguró que la propuesta de reforma electoral que se construye a nivel federal deberá ser analizada hasta que exista un texto formal, al considerar improcedente fijar posturas anticipadas sobre un proyecto que aún no ha sido presentado. Señaló que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha decidido esperar la redacción final para emitir una opinión responsable y fundamentada.

El legislador explicó que, desde que la presidenta de la República anunció la creación de una comisión presidencial para trabajar en la reforma electoral, se han generado múltiples especulaciones sobre su contenido, alcances y viabilidad, particularmente en torno a los votos necesarios para su aprobación. Sin embargo, insistió en que cualquier debate previo carece de sustento mientras no se conozca la iniciativa en su forma definitiva.

Puente Salas subrayó que el Partido Verde ha sostenido históricamente que las reformas político-electorales deben construirse mediante un amplio consenso entre las fuerzas políticas, al tratarse de modificaciones a las reglas bajo las cuales se desarrollan los procesos electorales. Indicó que dichas reformas deben garantizar certeza, seguridad jurídica y equidad para partidos y ciudadanía, de lo contrario resultan inviables.

En cuanto al financiamiento público a los partidos políticos, el diputado señaló que su bancada no se opone a una reducción de recursos, siempre que ésta se plantee bajo criterios de equidad.

Precisó que el Verde ha propuesto disminuir el financiamiento entre 25 y 30 por ciento, pero con una distribución igualitaria entre todos los partidos, incluyendo las prerrogativas en tiempos de radio y televisión, a fin de evitar ventajas desproporcionadas.

Respecto a la representación proporcional, Puente Salas indicó que existen confusiones en el debate público, pues los diputados plurinominales ya son electos mediante voto directo al aparecer en la boleta electoral. Consideró que cualquier modificación en este rubro debe analizarse con seriedad, ya que las decisiones cupulares existen tanto en candidaturas de mayoría como en las de representación proporcional.

Finalmente, el diputado reiteró que la reforma electoral debe responder a preguntas clave como qué se quiere reformar y para qué, priorizando el fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana, la austeridad en el gasto público y la equidad en la competencia política.