Ulises Mejía: México no Termina en sus Fronteras

En el marco del 23 aniversario de la Federación de Clubes Zacatecanos en Estados Unidos, el diputado federal Ulises Mejía Haro reconoció el trabajo, la organización y el compromiso social de las y los zacatecanos radicados en el exterior, así como la labor de la dirigencia encabezada por su presidente, Sigifredo Muñoz, a quienes calificó como un pilar fundamental para el desarrollo de sus comunidades de origen y para el fortalecimiento de la identidad zacatecana más allá de las fronteras.

Durante su mensaje, Ulises Mejía Haro destacó que la historia de esta Federación es reflejo del esfuerzo colectivo de miles de mujeres y hombres que, aun lejos de su tierra, han mantenido un vínculo permanente con Zacatecas a través de la solidaridad, la organización comunitaria y el trabajo constante.

En este contexto, el legislador subrayó que desde el Congreso de la Unión se impulsa una iniciativa para fortalecer el voto y la representación política de las y los mexicanos en el exterior, con el objetivo de que su participación sea efectiva y su voz se refleje de manera real en las decisiones nacionales.

Asimismo, señaló que es fundamental fortalecer los apoyos a las familias y comunidades de origen mediante obras de infraestructura social, así como a través de convenios que fortalezcan a los comercios locales con el mercado nostalgia, impulsando el consumo de productos zacatecanos en el exterior y generando mejores oportunidades económicas para las regiones del estado.

De igual forma, destacó la importancia de promover la vinculación académica, turística y cultural entre Zacatecas y las comunidades migrantes, como una vía para fortalecer la identidad, el intercambio de conocimientos y el desarrollo integral de ambas regiones. El diputado federal afirmó que las y los migrantes son ciudadanas y ciudadanos plenos, con derecho a participar, opinar y ser representados.

“México no termina en sus fronteras. México también vive en sus comunidades migrantes”, expresó.

Finalmente, Ulises Mejía Haro reconoció la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado el programa México te Abraza como una estrategia para acompañar, proteger y reconocer a las comunidades migrantes como parte esencial de la nación. Desde el Poder Legislativo, señaló, se asume esa responsabilidad con seriedad y compromiso.