Actividad Industrial de Aguascalientes Crece Pese a la Caída Nacional

Aguascalientes se consolida como uno de los grandes motores de la economía nacional. Al cierre de septiembre 2025, la actividad industrial del estado registró un crecimiento anual del 7.8 por ciento, el segundo más alto de todo el país, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en un contexto donde a nivel nacional la industria mostró una caída promedio del 2.3 por ciento.

Durante los primeros nueve meses del año pasado, Aguascalientes acumuló un crecimiento del 2.7 por ciento, reflejo de una planta productiva sólida y de cadenas de valor cada vez más integradas y eficientes.

La gobernadora Tere Jiménez subrayó que estos avances no son casualidad, sino el resultado de una estrategia que impulsa la productividad, la innovación y el fortalecimiento del sector industrial, pilares que hoy permiten al estado destacar en el escenario nacional.

En el mismo sentido, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que este desempeño confirma la resiliencia y competitividad del sector productivo local, así como la confianza de los inversionistas en Aguascalientes.

El crecimiento industrial del estado se sustenta en la capacidad técnica y la alta productividad de la fuerza laboral aguascalentense, que impulsa sectores clave como la manufactura, la construcción, la energía y la minería.