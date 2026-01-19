Con las Caravanas de la Salud, la Población Tiene Acceso a Servicios Médicos Gratuitos y de Calidad

Apoyo en Especial a Comunidad de Difícil Acceso

A través de esta estrategia, en 2025 se brindaron más de 12 mil 500 consultas médicas.

Durante el año 2025, se brindaron más de 12 mil 500 consultas médicas a través de las Caravanas de la Salud, una estrategia que acerca servicios de salud gratuitos y de calidad a la población, especialmente en comunidades de difícil acceso.

A través de este programa se logró una importante cobertura que permitió ampliar el acceso a servicios médicos y preventivos en diversas regiones del estado.

Gracias a estas acciones se brindaron nueve mil 255 consultas médicas y tres mil 302 consultas dentales, además de realizar 13 mil 797 atenciones de enfermería.

Para fortalecer la atención y ofrecer un mejor servicio, también se reforzó el equipo de trabajo con la incorporación de más personal, lo que mejoró la capacidad operativa de las unidades móviles.

La Secretaría de Salud invita a la población a seguir las redes sociales oficiales, donde se informará de manera oportuna sobre las próximas ubicaciones y fechas en las que se llevarán a cabo las Caravanas de la Salud.