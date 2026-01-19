Retiran 40 Toneladas de Basura en Jornada de Limpieza del río San Pedro

La Primera de 33 Jornadas

Todos los sábados, del 17 de enero al 29 de agosto, se llevarán a cabo estas acciones en diferentes tramos de este importante cauce.

El objetivo es recuperar este cuerpo de agua y fortalecer el cuidado del entorno natural.

Este sábado se realizó la primera de 33 jornadas de limpieza que se realizarán en el Río San Pedro y en las que podrá participar la ciudadanía; con lo que inició un importante esfuerzo para la recuperación de este cauce natural.

Durante la intervención en diversos tramos ubicados en los municipios de Aguascalientes y Jesús María, se recolectaron 40 toneladas de desechos, entre residuos sólidos urbanos, maleza, troncos secos y llantas que obstruyen el cauce. Además, se realizaron labores de desmalezado y poda.

Estas acciones contribuirán a mejorar la calidad del agua, proteger la biodiversidad y recuperar las condiciones naturales del río.

Este esfuerzo forma parte de la estrategia ambiental que se impulsa en Aguascalientes, la cual prioriza el cuidado de los recursos naturales como un eje fundamental para el desarrollo del estado.

La titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), Sarahi Macías Alicea, destacó la importancia de la participación ciudadana y llamó a fortalecer una cultura de respeto y cuidado del entorno.

“Estas jornadas nos permiten mantener limpios nuestros espacios naturales y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo con nuestras comunidades y promover la convivencia familiar”, señaló.

Con estas acciones, la SSMAA reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y avanza en la construcción de un estado más limpio, verde y con mejores condiciones de vida para todas y todos.