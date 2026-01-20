Automovilista Destruye Sección de la Balaustrada del Jardín de la Madre

Autoridades Buscan al Responsable

Por Nallely de León Montellano

La balaustrada del Jardín de la Madre, ubicado en el Centro Histórico de Zacatecas, resultó severamente dañada la madrugada de este lunes, luego de que un vehículo se estrellara contra la estructura y escapara, dejando afectaciones visibles en uno de los espacios públicos más representativos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las cinco de la mañana, cuando un automóvil, presuntamente de la marca Mazda y color blanco, se estrelló contra el lado norponiente de la estructura perimetral, justo a un costado de la entrada junto a la calle Fernando Villalpando, derribando aproximadamente seis metros de la balaustrada de cantera, material que, por el nivel de daño, no podrá ser reutilizado.

Desde las primeras horas del día, personal del Ayuntamiento de Zacatecas y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acudieron al lugar para evaluar las afectaciones y comenzar, de manera coordinada, el proceso técnico para la reconstrucción del tramo colapsado, al tratarse de un bien ubicado dentro de una zona con valor histórico y patrimonial.

Autoridades municipales informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes y que se presentará una denuncia formal contra quien resulte responsable, con el objetivo de que se cubran los costos de reparación y se finquen las responsabilidades legales derivadas del daño al patrimonio público. Para ello, se solicitó el apoyo del sistema de videovigilancia C5, a fin de revisar las cámaras cercanas y ubicar el vehículo involucrado.

Asimismo, se hizo un llamado a vecinos y comerciantes de la zona que cuenten con cámaras de seguridad particulares para que, en caso de haber captado el momento del choque, colaboren proporcionando las grabaciones que permitan esclarecer los hechos.

Aunque se trata de un hecho derivado de un percance vial, trascendió que no existe un reporte formal del accidente ante la autoridad de tránsito, por lo que el área jurídica del Ayuntamiento asumió directamente el seguimiento del caso. No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, autoridades advirtieron que el accidente pudo haber tenido consecuencias mayores debido a la afluencia peatonal que registra el lugar durante el día.

Especialistas consultados recordaron que el daño a este tipo de infraestructura no se limita a una falta administrativa. Al tratarse de un espacio público con valor histórico y cultural, la afectación puede constituir un delito contra el patrimonio, lo que implica no sólo la obligación de reparar el daño, sino también sanciones económicas y, en casos graves, responsabilidades penales conforme a la legislación estatal y municipal vigente.

El Jardín de la Madre forma parte del entorno urbano protegido del Centro Histórico de Zacatecas, por lo que su deterioro representa una afectación directa al patrimonio colectivo de la ciudad. Las autoridades reiteraron que el seguimiento del caso continuará hasta que se identifique al responsable y se garantice la restauración integral del espacio.