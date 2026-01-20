Ayuntamiento de Zacatecas Actuará Legalmente por Daños al Jardín de la Madre

Durante la madrugada de este lunes, un vehículo impactó de manera directa contra la balaustrada del Jardín Morelos, también conocido como Jardín de la Madre, provocando daños considerables a este espacio emblemático de la capital zacatecana. Así lo informó Lupita Flores Escobedo, Directora General de Calidad de Vida y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zacatecas.

La funcionaria detalló que, derivado del percance vial, aproximadamente seis metros de la balaustrada fueron completamente derribados, sin posibilidad de recuperación del material afectado. De acuerdo con los primeros indicios, el hecho habría ocurrido entre las cinco y seis de la mañana, cuando un automóvil Mazda color blanco se precipitó contra la barda perimetral del jardín, ocasionando la destrucción total de la estructura en ese tramo.

Flores Escobedo señaló que, ante la magnitud de los daños, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento Capitalino ya inició los procedimientos correspondientes para presentar una denuncia formal en contra de quien resulte responsable, a fin de que se repongan los daños ocasionados al patrimonio público. Asimismo, se solicitó el apoyo del sistema C5 para obtener los videos de vigilancia de la zona y facilitar la identificación del vehículo involucrado.

De igual manera, se hizo un llamado a las y los ciudadanos que cuenten con cámaras de seguridad en las inmediaciones del Jardín Morelos para que, en caso de haber captado el incidente, colaboren proporcionando las grabaciones que permitan esclarecer los hechos.

La directora explicó que, aunque se trata de un incidente de vialidad, personal de tránsito se retiró del lugar al argumentar que no existe un reporte del accidente, razón por la cual el área jurídica del Ayuntamiento tomó intervención directa. Añadió que, por instrucciones del presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, se iniciarán a la brevedad los trabajos de rehabilitación del espacio afectado.

Finalmente, Lupita Flores Escobedo exhortó a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y a respetar los espacios públicos. Subrayó que, aunque no hubo personas lesionadas, el hecho pudo haber tenido consecuencias mayores. Reiteró que quien cause daños al patrimonio de las y los zacatecanos debe asumir la responsabilidad de cubrir los gastos correspondientes y que el Ayuntamiento dará seguimiento puntual para que se haga justicia.