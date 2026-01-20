Comerciantes del Centro Histórico, con Cierre Aceptable de Ventas en Diciembre: Zaldívar

Ayuda la Ligera Mejoría en Seguridad, Señala

Por Miguel Alvarado Valle

El sector comercial del Centro Histórico de Zacatecas cerró la pasada temporada vacacional de fin de año con resultados positivos y similares a los registrados en 2024, informó Álvaro Zaldívar Abreu, representante de la Asociación de Habitantes y Comerciantes de la zona. De acuerdo con el representante, la temporada navideña permitió mantener un nivel de ventas aceptable para la mayoría de los negocios, lo que da cierta certidumbre al gremio tras años marcados por crisis consecutivas.

Sin embargo, Zaldívar Abreu reconoció que el inicio de año representa un reto significativo para los comerciantes, ya que enero suele ser un mes de baja a􀃀uencia y escaso consumo. Señaló que actualmente el Centro Histórico luce con poca actividad comercial, situación que, si bien es recurrente, afecta de manera directa a los pequeños y medianos negocios que dependen del 􀃀ujo turístico y local.

Asimismo, admitió que no todos los comercios lograron tener resultados favorables en la temporada, pues algunos giros enfrentaron mayores dificultades, al grado de considerar el cierre o cambio de actividad.

Explicó que estas problemáticas son resultado de una serie de rachas negativas acumuladas en los últimos años, derivadas de la pandemia, las obras de infraestructura en el Centro Histórico y los efectos de la delincuencia organizada, factores que impactaron severamente la economía local. No obstante, destacó que el contexto actual muestra una ligera mejoría, particularmente en materia de seguridad, lo cual ha comenzado a reflejarse en el turismo.

Subrayó que la disminución de la percepción de inseguridad, al ya no aparecer Zacatecas de manera constante en medios nacionales por hechos violentos, ha generado mayor confianza entre los visitantes y ha permitido una recuperación gradual del sector comercial.

Respecto a las estrategias para impulsar las ventas en futuras temporadas vacacionales, Zaldívar Abreu sostuvo que no es necesaria una mayor promoción turística, al considerar que Zacatecas “se vende sola” por su riqueza histórica y arquitectónica.

Recordó que la capital zacatecana es la primera ciudad colonial del norte del país, por lo que su mercado natural es el turismo nacional, que representa cerca del 98 por ciento de los visitantes, siempre y cuando exista un entorno de seguridad en carreteras y espacios públicos.

Finalmente, el líder de los comerciantes señaló que, si bien ha habido acercamiento con autoridades municipales y estatales, como el secretario de turismo, Le Roy Barragán Ocampo, no se ha recibido un apoyo directo para el sector.