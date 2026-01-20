¿Es Posible Mejorar la Función del Riñón?

Proyecto del Doctor Javier Ventura Juárez

La idea de que el riñón no puede mejorar su función es una noción que debe replantearse desde la ciencia: investigador de la UAA.

“Sí hay soluciones, pero hay que buscarlas, experimentar y encontrar caminos nuevos para problemas viejos”: investigador de la UAA.

La iniciativa refuerza el compromiso universitario con la ciencia aplicada y la atención a problemas prioritarios de salud.

Desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes se impulsa una investigación que busca abrir nuevas rutas frente a uno de los problemas de salud pública más graves y silenciosos del país: la enfermedad renal crónica de origen diabético.

El proyecto, encabezado por el doctor Javier Ventura Juárez, profesor investigador con cinco décadas de trayectoria académica y especialista en patología experimental, plantea un tratamiento multifactorial que combina probióticos como el kéfir, antioxidantes y pioglitazona, con el objetivo de mejorar la función renal antes de que la única alternativa sea la sustitución del órgano.

El doctor Ventura ha desarrollado su labor científica tanto en la Ciudad de México como en la UAA. Desde el laboratorio de investigación morfológica, su inquietud ha sido constante: encontrar soluciones médicas que vayan más allá de la hemodiálisis o el trasplante renal, tratamientos que, aunque prolongan la vida, son altamente invasivos y deterioran de manera significativa la calidad de vida de los pacientes. En este contexto, el investigador subraya que la idea de que el riñón no puede mejorar su función es una noción que debe replantearse desde la ciencia: “sí hay soluciones, pero hay que buscarlas, experimentar y encontrar caminos nuevos para problemas viejos”.

La alta incidencia de enfermedad renal en la región centro-occidente del país fue un factor decisivo para orientar esta línea de investigación. Estados como Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes concentran los índices más elevados de pacientes renales en proporción a su población, lo que convierte a este padecimiento en una prioridad sanitaria local con impacto nacional.

Ante un panorama en el que los tratamientos médicos siguen siendo limitados, el proyecto propone aprovechar beneficios ya observados en otros campos de la medicina, como el uso de probióticos y fármacos empleados en diabetes o enfermedades cardiovasculares, para explorar su efecto protector y modulador sobre el riñón.

La investigación se desarrollará inicialmente en un modelo de rata Wistar, un paso indispensable para evaluar la seguridad y eficacia de nuevas estrategias terapéuticas antes de pensar en su posible aplicación clínica en humanos. Este enfoque permitiría generar conocimiento, particularmente en el uso de bacterias benéficas que ayuden de manera indirecta a compensar funciones renales deterioradas, un campo poco explorado hasta ahora en la nefrología experimental.

Además de su relevancia científica, el proyecto representa un espacio formativo de alto nivel para estudiantes de la carrera de Medicina, quienes participan activamente en el proceso de construcción del conocimiento. Para el doctor Ventura, este es uno de los compromisos centrales: demostrar que la ciencia no solo se estudia en libros, sino que se construye día a día en los laboratorios, con ideas claras, trabajo riguroso y visión de largo plazo, aun frente a los retos que implica la investigación científica.

Entre quienes colaboran en este trabajo se encuentra Yatziri Velasco Salgado, médica pasante del servicio social y egresada de la Licenciatura en Médico Cirujano de la UAA. Desde su experiencia en prácticas clínicas, señala que la enfermedad renal no solo compromete la salud física de los pacientes, sino también su bienestar emocional, su economía y su proyecto de vida, especialmente cuando se enfrentan a tratamientos como la diálisis o a la limitada posibilidad de un trasplante. En ese sentido, considera que investigar alternativas terapéuticas permite ampliar el alcance de la medicina más allá del consultorio y beneficiar a pacientes presentes y futuros.

El proyecto tendrá una duración estimada de entre dos y tres años y contempla la publicación de sus resultados en revistas internacionales especializadas en el área de la salud renal. De esta manera, la Autónoma de Aguascalientes refrenda su compromiso con una ciencia orientada a resolver problemas prioritarios de la sociedad, generando conocimiento con impacto global desde lo local y colocando a la investigación universitaria como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de la población.