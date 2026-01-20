Exitosa Primera Jornada del Programa “Adoptanino 2026” en la Capital Zacatecana

La primera jornada de adopción del programa “Adoptanino 2026” resultó todo un éxito, informó Isaac Rivera Ruvalcaba, Director General de Medio Ambiente del municipio de Zacatecas, al destacar la positiva respuesta de la ciudadanía en esta iniciativa orientada al cuidado animal y la reducción de perros en situación de calle.

El funcionario detalló que durante esta primera jornada se logró el resguardo de 13 perritos, de los cuales 8 encontraron un nuevo hogar responsable mediante adopción, lo que refleja el interés y compromiso social de las y los zacatecanos con esta causa. Asimismo, señaló que el programa no solo contempla la adopción, sino también la recepción de donaciones de alimento y artículos de limpieza para fortalecer las acciones que se realizan desde el área municipal.

Rivera Ruvalcaba indicó que, derivado de la difusión del programa a través de redes sociales, varias personas se han sumado con donativos, mismos que continúan recibiéndose. “Personas que nos contactaron por redes sociales nos estarán entregando seis costales de alimento, así como diversos insumos de limpieza; estos apoyos se estarán recibiendo este día y forman parte de lo que se ha logrado recaudar”, puntualizó.

El director general de Medio Ambiente agregó que la campaña “Adoptanino” se mantendrá de manera permanente y que, como parte de las acciones continuas, cada viernes se instalará un módulo de adopción en el Jardín Independencia de la capital zacatecana, con el objetivo de facilitar el acercamiento de la ciudadanía a estos animalitos. De igual forma, recordó que las jornadas de esterilización se realizan de manera permanente en el Centro de Atención Canino y Felino del municipio.

En ese sentido, reiteró la invitación a la sociedad zacatecana a involucrarse activamente tanto en las campañas de adopción como en la donación de alimentos e insumos, a fin de contribuir a la disminución de animales en situación de calle y mejorar sus condiciones de vida.

Detalló que se reciben insumos como cloro, jabón líquido y limpiadores para la higiene de los espacios, así como croquetas para cachorro y adulto, de cualquier marca, en las instalaciones de la Presidencia Municipal y en el Centro de Atención Canino y Felino.

Finalmente, Isaac Rivera Ruvalcaba hizo un llamado a la población a adoptar y no comprar, a conocer el trabajo que se realiza en el Centro de Control Canino y Felino, y a asumir la responsabilidad que implica tener una mascota, evitando dejarlas sueltas en la vía pública.