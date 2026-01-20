Inicia el 3er Congreso Internacional de Divulgación de la Investigación Educativa y la Intervención Pedagógica

En la UAZ

Por Nallely de León Montellano

Con la participación de especialistas provenientes de Argentina, Colombia, Chile, España y México, este lunes dio inicio en Zacatecas el 3er Congreso Internacional de Divulgación de la Investigación Educativa y la Intervención Pedagógica, un espacio de análisis y re􀃀exión que busca poner en el centro los retos actuales de la educación y la práctica docente.

El encuentro reúne a investigadores, docentes y estudiantes interesados en el intercambio de experiencias y propuestas sustentadas en la investigación educativa, con el objetivo de generar nuevas miradas sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la intervención pedagógica en distintos contextos sociales.

A lo largo del congreso se abordarán temas vinculados con la educación y los derechos humanos, la formación docente, la relación entre género, sexualidad y educación, la gestión educativa, las políticas públicas, las prácticas de enseñanza, así como la innovación educativa y el uso de nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial aplicada al ámbito educativo.

Las actividades incluyen conferencias magistrales, mesas de trabajo y talleres prácticos orientados a fortalecer las competencias del personal docente y a fomentar una educación más crítica, inclusiva y acorde con los desafíos contemporáneos.

Entre los talleres destacan propuestas relacionadas con educación sexual integral, alfabetización científica, divulgación cientí- fica enfocada en la salud mental, enseñanza de la historia con apoyo de tecnologías digitales y creación de recursos educativos mediante inteligencia artificial y gamificación.

En esta tercera edición, el congreso cuenta con la participación de académicos de universidades de Argentina y Chile, quienes comparten experiencias sobre la práctica docente en entornos digitales, el liderazgo pedagógico y la construcción de culturas de aprendizaje dentro de las escuelas, así como el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo.

El programa contempla dos días de trabajo intensivo, en los que se desarrollan 16 talleres y diversas ponencias, consolidando este espacio como un punto de encuentro para quienes buscan repensar la educación desde una perspectiva interdisciplinaria y con impacto social.

Además de la comunidad universitaria, al congreso asisten representantes de instituciones educativas y organismos vinculados a la educación y los derechos humanos en el estado, lo que amplía el diálogo y la construcción colectiva de propuestas orientadas a mejorar los sistemas educativos y responder a las realidades locales, nacionales e internacionales.

Las actividades de este martes se realizarán en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración y la Unidad Académica de Psicología Campus II de la UAZ, con transmisión por internet de las conferencias magistrales.

El programa completo se puede consultar en: https://www.cidieipdocencia.mx/programa/.