Retienen Salarios y Prestaciones en el Ayuntamiento de Villa González Ortega

Trabajadores y Trabajadoras Piden la Intervención de SUTSEMOP

Por Nallely de León Montellano

Trabajadoras y trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Villa González Ortega denunciaron una serie de adeudos laborales y presuntas prácticas de intimidación por parte de la administración municipal, luego de sostener una reunión a puerta cerrada ayer mismo en las oficinas del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), ubicadas en la capital zacatecana.

De acuerdo con la información proporcionada por el grupo de trabajadores, al menos 37 empleados sindicalizados enfrentan retrasos en el pago de tres periodos de primas vacacionales, quinquenios, estímulos y la quincena correspondiente al 15 de enero. Además, señalaron que en diciembre únicamente se les cubrió la mitad del aguinaldo, sin que hasta el momento exista una fecha definida para el pago del resto.

Indicaron que la situación es todavía más grave para el personal eventual del ayuntamiento, ya que algunos trabajadores acumulan adeudos de entre tres y ocho quincenas, mientras que otros no han recibido ningún pago de aguinaldo o sólo una parte, además de prestaciones pendientes y la quincena de enero.

Las y los inconformes denunciaron que al interior de la presidencia municipal prevalece un ambiente de presión e intimidación, en el que quienes cuestionan o exigen el cumplimiento de sus derechos laborales son despedidos sin recibir el pago correspondiente.

Asimismo, señalaron presuntas amenazas por parte de un asesor cercano a la presidencia municipal, quien les habría advertido que, de hacer pública la situación o movilizarse, no volverían a recibir pago alguno.

Ante este escenario, los trabajadores acudieron a la dirigencia estatal del SUTSEMOP para solicitar la intervención directa del secretario general, Carlos Acevedo, con el objetivo de que se gestionen soluciones a los adeudos acumulados y se garantice el respeto a sus derechos laborales. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuáles fueron los acuerdos alcanzados durante dicha reunión.

Las y los trabajadores reiteraron que su denuncia es pacífica y que no solicitan favores, sino el pago íntegro de su salario y prestaciones, así como un trato digno por parte de la administración municipal y de su representación sindical. La presidente municipal de Villa González Ortega es María Magdalena Alvarado García, del partido Morena.