Cinco Días que Transformarán tu Negocio; Invitan a Campamento Nacional de Fundación Televisa

Convocatoria “POSiBLE 2026”

Se ofrecerán cursos, herramientas de inteligencia artificial y la vinculación con inversionistas y potenciales socios de negocio.

El registro cierra el 3 de mayo y puede realizarse en el siguiente enlace: www.posible.org.mx/.

Es una gran oportunidad para reforzar a la comunidad empresarial de la entidad: Esaú Garza de Vega.

¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla al siguiente nivel? Esta es tu oportunidad de vivir una experiencia que puede transformar tu emprendimiento.

La Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) invita a emprendedoras y emprendedores de Aguascalientes a registrarse en la Convocatoria “POSiBLE 2026”, un campamento nacional de formación intensiva impulsado por Fundación Televisa. Regístrate en: www.posible.org.mx.

Durante cinco días, las y los participantes seleccionados recibirán capacitación especializada, mentorías con expertos, herramientas de inteligencia artificial y contenidos prácticos para fortalecer su modelo de negocio, además de vinculación directa con inversionistas y potenciales socios comerciales.

El titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, destacó que este programa es una gran oportunidad para impulsar el talento emprendedor del estado, ya que permite acceder a conocimientos, asesorías y redes estratégicas que ayudan a crecer en un entorno competitivo.

Por su parte, Anahí Marín López, subsecretaria para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, informó que el registro y el cuestionario del modelo de negocio ya están abiertos y cierran el 3 de mayo.

La evaluación de proyectos se realizará en mayo y junio, y quienes resulten seleccionados participarán en el campamento nacional en septiembre, cuya sede se notificará por correo o WhatsApp.

Más información al teléfono 449 910 26 11, extensión 5917.