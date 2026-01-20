Operativo Especial Fortalece la Seguridad en La Ribera

Elementos de la Policía Estatal y de la Policía Metropolitana reforzaron los recorridos de vigilancia en el fraccionamiento La Ribera, en el municipio de San Francisco de los Romo, con el fin de prevenir conductas antisociales.

Como parte de estas acciones se realizó un operativo disuasivo que derivó en el arresto de 25 personas por faltas administrativas.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, señaló que este despliegue forma parte de las acciones permanentes que se desarrollan en todo Aguascalientes a través del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, que en uno de sus ejes busca fortalecer la prevención del delito.

Martínez Romo explicó que en este operativo participaron policías estatales, así como de las corporaciones municipales de Jesús María, Aguascalientes y San Francisco de los Romo; dijo que las acciones se efectuaron en diversas calles de este sector habitacional.

Las personas arrestadas fueron llevadas a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de San Francisco de los Romo, donde quedaron a disposición del juez calificador, quien determinó la sanción correspondiente.