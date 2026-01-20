Universidad Politécnica de Aguascalientes Abre Proceso de Admisión

Estudia Carreras con Alta Demanda Laboral

El registro es a través de la página www.upa.edu.mx; habrá cuatro fechas de aplicación del examen de admisión.

La UPA fortalece su oferta académica con el lanzamiento del nuevo programa en Ingeniería Financiera.

¿Estás por egresar del bachillerato y te interesa estudiar una carrera del futuro con mayores oportunidades laborales? La Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) abre su proceso de admisión 2026, el cual estará disponible hasta el 17 de julio del presente año, o bien, hasta agotar los lugares disponibles. El registro deberá realizarse a través del sitio web www.upa.edu.mx.

La oferta educativa se conforma de las ingenierías en Aeronáutica, Financiera, Semiconductores, Industrial, Mecatrónica, Mecánica Automotriz y Tecnologías de la Información e Innovación Digital, así como los programas de Arquitectura Bioclimática y las licenciaturas en Negocios y Mercadotecnia, y Comercio Internacional y Aduanas.

La UPA llevará a cabo cuatro aplicaciones del examen de admisión en distintas fechas: 28 de febrero, 28 de marzo, 27 de junio y 25 de julio. Los resultados se publicarán cinco días hábiles después de cada aplicación a través de la página web institucional.

Las y los aspirantes que acrediten el examen avanzarán a una segunda etapa, que consiste en una entrevista relacionada con la carrera seleccionada, para posteriormente incorporarse al curso propedéutico, el cual dará inicio el 1 de septiembre del 2026.

El rector de la UPA, Otto Granados Franco, destacó que la oferta educativa de la institución está diseñada con base en las necesidades productivas de la región y del país, lo que permite formar profesionistas altamente competitivos y con una sólida preparación académica.

Asimismo, enfatizó que la Ingeniería en Aeronáutica y la Ingeniería en Semiconductores se consolidan como carreras estratégicas, cuya demanda crece ante la evolución tecnológica.

Finalmente, señaló que la Ingeniería Financiera es un nuevo programa académico que la UPA pone en marcha como respuesta a las exigencias del mundo actual, caracterizado por la necesidad de profesionistas capaces de tomar decisiones estratégicas en contextos complejos y dinámicos.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 449 442 14 00, o enviar un mensaje vía WhatsApp al 449 386 34 89.