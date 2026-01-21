Del 2 de Marzo al 31 de Diciembre se Realizará Credencialización del Servicio Universal de Salud: Presidenta Claudia Sheinbaum

“Vamos a ir Fortaleciendo el IMSS, IMSS Bienestar y el ISSSTE”

Tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos para la instalación de 2 mil 365 módulos y de 9 mil 791 estaciones para toma de datos, así como la impresión de las credenciales.

A partir del 2 de marzo inicia la credencialización en: BCS, Campeche, Hidalgo, EdoMex, Michoacán, Nayarit, Puebla, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Y el 23 de marzo para Baja California, Chiapas, CDMX, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

Para el registro, se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, se necesitará en el caso de menores de edad: Acta de Nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP; y para mayores de edad: identificación oficial con fotografía y CURP, así como un comprobante de domicilio.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, se llevará a cabo el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, identificación que garantizará el derecho a la salud en las instituciones de salud pública del Gobierno de México: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS Bienestar, así como en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

“Se va a llevar a cabo durante todo el año, de marzo hasta diciembre, el objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud. En los siguientes años, ‘26, ‘27, ‘28, evidentemente vamos a ir fortaleciendo los tres sistemas de salud principales: el IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE. Hay estados que aún no se adhieren al IMSS Bienestar, en esos casos es el servicio de salud estatal, dependen de cada gobernador si incluye al servicio de salud estatal o sencillamente se queda entre el ISSSTE y el IMSS, va a depender de cada gobernador”.

“De todas maneras, nuestro objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos queden credencializados. ¿De qué le sirve al ciudadano, a la gente, esta credencial? o ¿De qué le va a servir? Con esta credencial a través de su QR va a poder acceder, primero al servicio de salud que le corresponde, y ahí va a venir de manera inmediata su expediente médico que va a ser levantado, y que va a estar en una base de datos totalmente protegida, y toda la información referente a la persona. Esto es indispensable para que en su momento haya el intercambio entre los servicios de salud”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que la etapa de credencialización tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos (mdp) y el objetivo es digitalizar el servicio de salud, acompañado del fortalecimiento del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que la Credencial del Servicio Universal de Salud, en su versión impresa, contará con información como: Nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y si se es donador de órganos, así como dos códigos QR con la derechohabiencia y la unidad de atención más cercana. Mientras que la versión digital, que estará disponible en la App MX a partir de abril, contendrá la institución de derechohabiencia, la clínica asignada y los mismos datos que en la versión física.

Esta credencial permitirá a las mexicanas y mexicanos identificar su derechohabiencia, la unidad de salud más cercana y conocer dónde acudir cuando se requiera atención. Además, vinculará a un expediente médico electrónico que tendrá toda la información, desde historial clínico, estudios médicos, citas de atención, recetas e incluso la información de cambio de derechohabiencia y domicilio. Con ella, se podrán agendar citas médicas, conocer dónde acudir a consultas y estudios, asimismo facilitará el intercambio de información y de servicios entre instituciones.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que se registrará a toda la población de los 32 estados del país, iniciando con los federalizados, por lo que se desplegarán 14 mil servidoras y servidores de la nación en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones para tomar los datos. Informó que los documentos necesarios para el registro, que se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, son en caso de menores de edad: Acta de Nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP; y para mayores de edad será necesario presentar identificación oficial con fotografía y CURP, así como un comprobante de domicilio.

Destacó que el registro se llevará a cabo a través de un calendario, de acuerdo con la letra del primer apellido, y en el caso de los menores, podrán acudir el día que les corresponda a su padre, madre o tutor. El procedimiento consistirá en la revisión de documentos, recabación de firma de consentimiento de la persona dueña de los datos y número de contacto, toma de fotografía y huellas.

Posteriormente, seis semanas después del registro, se recibirá una notificación vía SMS o llamada del 079 para recoger la credencial impresa. Informó que el registro comienza el 2 de marzo en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, mientras que a partir del 23 de marzo para Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.