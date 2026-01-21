Recibe Presidenta Claudia Sheinbaum a la Gobernadora General de Canadá, Mary Simon, en Palacio Nacional

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, con quien posteriormente sostendría una reunión. Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, que se realizó en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y Canadá. Posterior a ello, se realizó la toma de fotografía oficial del encuentro.

La Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

Mientras que a la gobernadora general de Canadá la acompañaron su esposo, Whit Fraser; el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, así como la secretaria adjunta, Maia Elizabeth Welbourne.

La visita tiene como objetivo estrechar los lazos entre ambas naciones, en seguimiento a la visita oficial realizada por el primer ministro de Canadá, Mark Carney el 18 de septiembre de 2025, así como dialogar sobre las políticas prioritarias a favor de los pueblos indígenas en ambas naciones.