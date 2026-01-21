Responsable de la Destrucción en el Jardín Morelos ya fue Identificado y Puesto a Disposición de la FGJEZ

El Ayuntamiento de Zacatecas, a cargo de Miguel Varela Pinedo, informa a la ciudadanía que la persona responsable de los daños ocasionados a la balaustrada del Jardín Morelos, también conocido como Jardín de la Madre, ya ha sido plenamente identificada, derivado de un trabajo coordinado de investigación y colaboración interinstitucional.

Como se dio a conocer previamente, durante la madrugada del pasado lunes un vehículo impactó la balaustrada de este emblemático espacio público ubicado en el Centro Histórico de la capital, provocando la destrucción de aproximadamente seis metros de dicha estructura, considerada parte del patrimonio urbano de la ciudad. Tras los hechos, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes para el esclarecimiento del incidente.

Gracias a las labores conjuntas entre distintas instancias, fue posible ubicar tanto al presunto responsable como al vehículo involucrado en el percance. Actualmente, la persona señalada ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, autoridad competente que dará seguimiento al procedimiento legal conforme a lo establecido en la ley.

El Gobierno Municipal reitera su firme compromiso con la protección, conservación y defensa del patrimonio histórico y cultural de Zacatecas, así como con el respeto a los espacios públicos que pertenecen a todas y todos los zacatecanos. Este hecho no quedará impune y se actuará con determinación para que los daños ocasionados sean reparados conforme a la normatividad vigente.

Asimismo, Miguel Varela expresó un amplio agradecimiento a las instituciones que colaboraron de manera decidida en la investigación, en particular a la Fiscalía General de Justicia del Estado, al sistema C5, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, cuyo trabajo coordinado permitió una pronta identificación del responsable.

De igual manera, se reconoce la valiosa participación de la ciudadanía zacatecana, cuyas denuncias y aportaciones de información fueron fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.