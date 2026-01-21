Se Capacita Protección Civil de Zacatecas Para Brindar Mejores Servicios de Rescate

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela de mantener en crecimiento y mejora constante los servicios que el municipio ofrece a las familias zacatecanas, la Dirección de Protección Civil Municipal fortalece sus capacidades operativas mediante formación especializada de alto nivel.

El titular de la corporación, Luis Felipe Santos Quintanilla, informó que, gracias a la estrecha relación y el hermanamiento con Protección Civil y Bomberos de Aguascalientes, el personal capitalino participó en el “Curso Regional de Rescate Acuático y Seguridad Personal en Inundaciones y Corrientes Urbanas”.

La capacitación, llevada a cabo en la Alberca Olímpica de Aguascalientes, no solo se limitó a la teoría, sino que puso a prueba la resistencia y pericia de los elementos.

Compromiso con la Seguridad

Santos Quintanilla destacó que el objetivo principal es reducir las muertes por ahogamiento y profesionalizar la respuesta ante las inundaciones que suelen presentarse en zonas urbanas durante la temporada de lluvias.

“Para seguir dando un buen servicio, es fundamental que nuestro personal cuente con las experiencias y conocimientos que les permitan destacar en el uso de equipo especializado. La seguridad de las familias de Zacatecas es nuestra prioridad”, afirmó el director.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso de contar con un cuerpo de rescate moderno, capacitado y listo para actuar ante cualquier contingencia climática o accidentes en cuerpos de agua, garantizando la tranquilidad de la ciudadanía.