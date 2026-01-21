Abren Registro Para el Programa “Tarjeta Rosa”; Beneficiarias Reciben un Apoyo Económico

El Gobierno del Estado de Aguascalientes te invita a registrarte en la convocatoria de la Tarjeta Rosa, un programa que brinda apoyo económico a mujeres que desean salir adelante y contribuir al desarrollo de su comunidad.

El registro estará abierto hasta el 23 de enero y se realizará de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, ubicadas en bulevar José Ma. Chávez No. 3202, Ciudad Industrial, en un horario de 8:00 a 15:30 horas.

Para registrarte sólo necesitas llevar:

Solicitud de incorporación (te la dan ahí mismo)

Copia de tu identificación oficial vigente

Copia de un comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Tarjeta Soluciones

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de edad que vivan en Aguascalientes, que tengan interés en capacitarse, participar en acciones para mejorar su entorno y ser agentes de cambio en su colonia o comunidad.

Es importante tomar en cuenta que las beneficiarias se seleccionan conforme a los requisitos, el orden de registro y la disponibilidad de recursos.

Para más información, puedes llamar al 449 910 21 21, extensión 4203, o escribir a tarjetarosa@aguascalientes.gob.mx.