Gobierno del Estado Acerca Servicios del Registro Civil al Oriente de la Ciudad

Inaugura Oficina en el Mercado Municipal de VNSA

Con el objetivo de acercar los servicios a la población y facilitar trámites esenciales para las familias, se inauguró una nueva Oficialía del Registro Civil del Estado en el Mercado Municipal de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en el oriente de la ciudad de Aguascalientes.

Durante el evento, el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula, destacó que esta acción forma parte del compromiso de la gobernadora Tere Jiménez y de su administración para acercar y facilitar los servicios públicos a la ciudadanía.

Desde esta nueva oficialía se podrán realizar trámites como el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, así como la expedición de actas certificadas locales y foráneas, y la CURP, en beneficio de miles de personas que ya no tendrán que trasladarse hasta las oficinas que se ubican en otras zonas de la ciudad.

El director general del Registro Civil, Adolfo Suárez Ramírez, señaló que con esta apertura se avanza en la descentralización de los servicios y se mejora la atención a la ciudadanía.

Al respecto, el coordinador general de Delegaciones Urbanas y Rurales, José Alfredo Gallo Camacho, agradeció la sensibilidad de la gobernadora Tere Jiménez por acercar los servicios a las personas que lo necesitan.

Esta nueva oficialía es la número 28 en todo el estado y contribuye a descongestionar las oficinas centrales, reducir filas y tiempos de espera, así como ofrecer un servicio más ágil y cercano.

La nueva oficialía ya se encuentra en funciones en el local 110 del mercado, con domicilio en calle Ermita de San Sebastián No. 701, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, y brindará atención de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.