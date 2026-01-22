Cozcyt Proyecta Inversión y Vinculación Académica Rumbo a 2026: H. Gamboa

Quantum Impulsa la Economía del Conocimiento en Zacatecas

Por Miguel Alvarado Valle

El director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Hamurabi Gamboa Rosales, delineó un panorama optimista y estratégico para 2026, basado en la consolidación de un ecosistema de ciencia, innovación y emprendimiento que permita no sólo generar conocimiento, sino también capitalizarlo y transformarlo en desarrollo económico para Zacatecas.

Explicó que la visión institucional se centra en fortalecer la llamada economía del conocimiento, un proceso de largo aliento que inicia desde la formación básica y culmina en los centros de investigación y transferencia tecnológica. Como parte de estas acciones, destacó el acercamiento sostenido con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), particularmente tras la reunión reciente con el rector, Ángel Román Gutiérrez, con quien se analizan proyectos estratégicos para fortalecer el ecosistema Quantum.

Uno de los principales objetivos es el traslado del Centro de Emprendimiento Universitario a un edificio en Quantum Ciudad del Conocimiento, con la intención de integrarlo de manera orgánica a este entorno científi- co-tecnológico y potenciar la vinculación entre academia, industria e investigación aplicada.

Gamboa Rosales subrayó que el complejo Quantum ya cuenta con cuatro laboratorios especializados en física básica, metalurgia, telecomunicaciones y software, los cuales no sólo desarrollan investigación científica, sino que también imparten programas de licenciatura y posgrado.

Este entramado académico y científico, dijo, se verá reforzado con la realización del primer Congreso de Centros de Investigación Públicos y Privados en el primer semestre de 2026, un espacio que buscará articular esfuerzos y generar sinergias entre instituciones de educación superior, centros de investigación y el sector productivo. En ese contexto, resaltó la importancia de áreas estratégicas como la metalurgia y las ciencias de la tierra, alineadas con la vocación económica de Zacatecas, particularmente en el sector minero.

Señaló que la integración del Centro de Emprendimiento permitirá que las investigaciones desarrolladas en Quantum no se queden en el ámbito académico, sino que se cristalicen, se moneticen y se conviertan en servicios, productos o soluciones tecnológicas al alcance de la industria y de otros centros de investigación.

En materia de inversión, el titular del Cozcyt informó que el parque enoviológico ya cuenta con una inversión de 12 millones de pesos y anunció la instalación, a partir del primero de febrero, de BREA Networks, una empresa estadounidense de ciberseguridad que iniciará operaciones con una inversión de 1.5 millones de pesos. Detalló que comenzará con siete espacios de trabajo, con una proyección de crecimiento a 20 y hasta 50 en el mediano y largo plazo, fortaleciendo así un sector estratégico como el de la seguridad digital.

Finalmente, Gamboa Rosales destacó que estos avances se suman a la llegada de empresas como Ecodrill en años anteriores, así como al impulso del parque enoviológico y al fortalecimiento del emprendimiento universitario, lo que permitirá cerrar con fuerza el último tramo de la administración estatal.