Desde Palacio Nacional, Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Entrega de Viviendas del Infonavit en Morelia, Michoacán

Vivienda Para el Bienestar:

Se entregaron 48 viviendas del desarrollo “Villas de Oriente II Fase 7” del Infonavit, un complejo de 144 viviendas de 60 metros cuadrados.

En Michoacán se construirán 82 mil Viviendas para el Bienestar: 20 mil de la Conavi, 50 mil del Infonavit y 12 mil del Fovissste.

Ciudad de México.- A través de un enlace a Morelia, Michoacán, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 48 viviendas a beneficiarias y beneficiarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Vamos a entregar viviendas todos los miércoles. Va muy apresurado el programa de Vivienda para el Bienestar. Todos los miércoles, además de los fines de semana que vamos de gira por todo el país, vamos a tener una entrega de vivienda. En esta ocasión es Michoacán”, detalló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Recordó que el Programa de Vivienda para el Bienestar da preferencia a aquellos trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos, así como a madres solteras o personas con discapacidad.

Desde el desarrollo “Villas de Oriente II Fase 7”, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que el programa Vivienda para el Bienestar en Michoacán construirá 82 mil viviendas durante todo el sexenio por medio de una inversión conjunta de 49 mil 200 millones de pesos (mdp): 20 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), 50 mil del Infonavit y 12 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que en la entidad ya se tienen cinco proyectos para 8 mil viviendas, y en el primer semestre de este año se iniciará la construcción de 18 mil viviendas más en 10 proyectos, de los cuales, cinco estarán en Morelia, dos en Pátzcuaro, uno en Jiquilpan, uno en Apatzingán y uno en Lázaro Cárdenas.

Mientras que en el segundo semestre se arrancará la construcción de 24 mil viviendas en tres proyectos ubicados en Morelia, Charo, Apatzingán, Zamora, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, La Piedad y Sahuayo. Con ello, en 2026 iniciarán los trabajos del total de la meta del Infonavit.

Agregó que ya se reestructuraron 100 mil créditos impagables que había en la entidad, con beneficios como liquidaciones, congelamientos, así como reducción de saldos e intereses.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que las y los michoacanos están muy contentos por el apoyo y cariño brindado a la entidad a través de programas como Vivienda para el Bienestar.