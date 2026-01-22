El Platabús Promete Modernizar el Transporte, Mientras Usuarios Soportan Unidades Obsoletas

Nuevo Esquema Entraría a fin de año: Javier Reyes Romo

Por Nallely de León Montellano

Con unidades antiguas aún en circulación y quejas recurrentes por la frecuencia del servicio, el transporte público en la capital y la zona conurbada inicia el 2026 entre revisiones operativas y la expectativa de un cambio de fondo con el proyecto Platabús, que, de acuerdo con autoridades estatales, podría comenzar a operar hacia finales de este año.

El subsecretario de Transporte Público, Javier Reyes Romo, informó que durante las primeras semanas del año se llevan a cabo las revisiones operativas anuales a las unidades concesionadas, un proceso que permite verificar las condiciones mecánicas de los camiones, así como regularizar trámites administrativos como el refrendo y pago de derechos por parte de los concesionarios.

Reconoció que una de las principales tareas de la subsecretaría es atender las quejas ciudadanas, principalmente aquellas relacionadas con la baja frecuencia de paso en algunas rutas, así como buscar que el servicio se mantenga de manera regular mientras se concreta el nuevo modelo de transporte.

En ese contexto, Reyes Romo admitió que gran parte de las unidades que actualmente prestan el servicio son camiones viejos y obsoletos, una situación que, dijo, se arrastra desde hace años y que afecta directamente la calidad del traslado diario de miles de usuarios.

El funcionario señaló que el proyecto Platabús representa, en palabras llanas, “el cambio que le urge a Zacatecas”, al contemplar la incorporación de camiones nuevos, de modelo reciente y con características estandarizadas, lo que implicaría una mejora significativa en la comodidad, seguridad y eficiencia del transporte urbano.

Detalló que, de concretarse, el Platabús operaría bajo una concesión única que absorbería las rutas actuales de la zona conurbada, por lo que, en este momento, no se contempla la apertura de nuevas rutas ni la reactivación de algunas que dejaron de operar en años anteriores. La prioridad, afirmó, es garantizar que el servicio continúe funcionando hasta que el nuevo sistema sea una realidad.

Sobre la supervisión a los transportistas, explicó que existen operativos de vigilancia en puntos estratégicos y paradas de camión, aunque aclaró que estas acciones corresponden a la Policía Vial, mientras que la subsecretaría se encarga de la parte administrativa.

Finalmente, señaló que hasta el momento no se han registrado manifestaciones ni inconformidades formales por parte de concesionarios en contra del proyecto Platabús, el cual, aseguró, busca beneficiar a las y los zacatecanos con un sistema de transporte más moderno y eficiente.

Mientras tanto, para la ciudadanía, el reto inmediato sigue siendo esperar el camión, soportar las condiciones de unidades envejecidas y confiar en que el cambio prometido llegue antes de que el deterioro del servicio se vuelva insostenible.