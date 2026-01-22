Escuela Segura Atiende a más de 15 mil Alumnos en Zacatecas

Reto Pendiente: Ampliar Cobertura a más Escuelas

Por Miguel Alvarado Valle

El programa Escuela Segura, impulsado por el Ayuntamiento de Zacatecas a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se ha consolidado como una de las principales estrategias de prevención del delito y la violencia en el ámbito educativo desde su arranque en 2021, cuando Gustavo Serrano Osornio asumió la titularidad de la dependencia.

De acuerdo con la información proporcionada por la secretaría, este proyecto está enfocado exclusivamente en las instituciones educativas y se encuentra alineado con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, priorizando la atención temprana de factores de riesgo entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

A la fecha, el programa ha intervenido en 44 escuelas del municipio, que abarcan desde nivel preescolar hasta universitario.

En cada institución, la intervención es integral, ya que se trabaja con la totalidad de la comunidad escolar, lo que ha permitido atender de manera directa a más de 15 mil alumnos. Estas cifras reflejan un avance significativo, aunque también evidencian el reto pendiente, considerando que en el municipio de Zacatecas existen más de 200 escuelas.

El objetivo central de Escuela Segura es fortalecer la relación entre las corporaciones de seguridad y la comunidad estudiantil, fomentando la con􀂿anza y la cooperación desde edades tempranas.

A través de actividades lúdicas y conferencias impartidas por personal capacitado, se promueven acciones preventivas enfocadas en la educación, la cultura, los hábitos saludables, la participación ciudadana y la perspectiva de género, además de impulsar valores y habilidades para la vida como la resolución pací􀂿ca de con􀃀ictos y la toma de decisiones responsables.

Uno de los principales aportes del programa ha sido la detección y atención de problemáticas sociales y emocionales dentro de los planteles educativos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se ha registrado una amplia recepción por parte de estudiantes, docentes y directivos, al grado de que en algunos casos son los propios alumnos quienes solicitan apoyo e intervención del departamento de Psicología de la secretaria, lo que evidencia un clima de mayor con􀂿anza hacia las autoridades.

Entre las situaciones atendidas destacan casos de violencia familiar, bullying, violencia en el noviazgo y problemáticas relacionadas con el consumo de drogas en menores de edad.

La atención oportuna de estos casos ha permitido canalizar apoyos, brindar orientación y, en algunos escenarios, prevenir que las conductas de riesgo escalen a situaciones delictivas, contribuyendo así a mejorar la percepción de seguridad dentro y fuera de los centros escolares.

De cara al futuro, las autoridades municipales reconocen que el desafío es ampliar la cobertura del programa para alcanzar al mayor número posible de planteles educativos.