Inicia Cursos la Escuela de Formación Política del PRI, “José Marco Antonio Olvera Acevedo”

Ante la presencia del Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, se cortó el listón simbólico del inicio de cursos en la nueva Escuela de Formación Política, promovida por la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil, denominada “José Marco Antonio Olvera Acevedo”.

En un breve mensaje, el Delegado General del CEN del PRI, José Marco Antonio Olvera Acevedo, señaló que en estos momentos de crisis política por la pérdida de los valores de respeto, institucionalidad, legalidad y lealtad, es sumamente importante que todos los jóvenes que asistirán a los cursos de esta Escuela de Formación Política reconozcan la importancia de mantenerse en permanente capacitación, porque solamente de esa manera podrán enfrentar y practicar la política con profesionalismo.

En el evento, el Presidente, Carlos Peña Badillo celebró que la planeación de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil, a cargo de Marco Antonio Salazar, para la presentación de cursos de formación política es una gran ventana de oportunidad para todos los jóvenes zacatecanos, porque la escuela “José Marco Antonio Olvera Acevedo” tiene las puertas abiertas no solo para la militancia priista, sino para toda la sociedad zacatecana.

Peña Badillo reconoció que la formación de jóvenes y nuevos cargos políticos será determinante para la consolidación del partido de cara al proceso electoral del 2027, cuyos preparativos ya se realizan con toda intensidad y bajo distintos programas en el Comité Directivo Estatal del PRI.

Para iniciar formalmente los cursos de formación política, el conferencista Salvador Moreno Basurto, Catedrático de la Unidad Académica de Historia de la UAZ, ofreció una conferencia sobre la historia y sus principales conceptos.

Al término de este evento, rindió protesta como Representante de la Vanguardia Juvenil Agrarista en esta capital, el joven Felipe de Jesús Vega Venegas.

Asimismo, también rindieron protesta Fernando Sebastián Isais del Hoyo, quien asume la Secretaría de Finanzas; Edgar Huerta Venegas, como Secretario de Planeación Financiera y Julio César Araujo López, al frente de la Secretaría de Gestión de Proyectos, todos miembros del organismo adherente de la Unidad Revolucionaria en esta capital.