PRI Jalisco Rechaza Reforma Electoral

Laura Haro: Pone en Riesgo a los Partidos de Oposición

Dice que, de Aprobarse, México Pasaría a un Régimen Dictatorial

Por Rafael Hernández Guízar

El PRI Jalisco criticó fuertemente ayer la reforma electoral que propone el partido Morena, advirtió graves riesgos para las minorías en el país.

Laura Haro Ramírez, presidenta del PRI en la entidad, sentenció que la intención de realizar una reforma electoral como lo ha propuesto el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa un duro golpe a la democracia puesto que pone en riesgo la representación de las minorías, concretamente a los partidos de oposición, y fue más allá al resaltar que de aprobarse, México pasaría a un régimen dictatorial.

“Morena está colocando el último clavo del ataúd para pasar a una dictadura como sucedió en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, esta bola de sinvergüenzas que accedieron al poder a través de la vía democrática y de las instituciones, a través de tener un árbitro electoral sólido que surge desde la lucha y del clamor de tener elecciones libres en este país, porque hoy vemos a este régimen corrupto y criminal todos los días dando pasos agigantados para que perdamos uno de los valores más importantes de esta república, la democracia”, criticó la priísta.

Haro Ramírez indicó que, al momento, el partido en el poder en el gobierno federal ha sometido al Poder Legislativo y al Poder Judicial, y que en los hechos controla todo a excepción de las pequeñas muestras ciudadanas representadas por los partidos de oposición.

Indicó que terminar con las diputaciones y senadurías plurinominales se acabaría la representación de las minorías en el Congreso de La Unión.

“Necesitamos que las voces de las minorías, que las causas de las minorías, tengan voz y tengan cauce. Necesitamos consolidar a diputados de partido y de ahí surge la representación proporcional o los famosos plurinominales”.

Por ello indicó que es urgente que se defienda la democracia en el país y que se ponga freno al deseo expresado por la presidencia de la República y el régimen morenista, en donde incluso se ha advertido el deseo también de terminar con el Instituto Nacional Electoral.

“Buscan acabar con la representación plurinominal (…) Morena no quiere criticar en este país”.

Recordó que su partido fue el que instauró la representación plurinominal y que incluso por los años 70, se otorgaron diputaciones y senadurías a los partidos políticos existentes en ese entonces que no ganaron ni un solo escaño con la intención de generar un sistema de contrapesos.