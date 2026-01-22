El DIF Estatal Brinda Asesoría Legal a Bajo Costo

A Través de la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar

¿Necesitas corregir un acta de nacimiento? ¿Reconocer la paternidad de los hijos? ¿Solicitar pensión alimenticia? ¿Murió un familiar sin dejar testamento? El DIF Estatal, a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, brinda asesoría legal en materia familiar a bajo costo, así lo informó la presidenta y primera voluntaria de esta institución, Aurora Jiménez Esquivel.

Jiménez Esquivel detalló que el objetivo es proteger a la familia como institución fundamental de la sociedad; por ello, a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, se busca garantizar los derechos de sus integrantes.

Resaltó que para la gobernadora Tere Jiménez, es importante apoyar a la población más vulnerable que enfrenta algún problema legal en materia familiar y no cuenta con los recursos económicos para contratar los servicios de un abogado de manera privada.

Por su parte, Cintya Guadalupe Rangel Briano, directora de Asistencia Jurídica Familiar, mencionó que a las personas que acuden a este servicio se les realiza un estudio socioeconómico a bajo costo, y en caso de representarlos en un asunto legal, no se les cobra, sólo se pagan los trámites administrativos que se tengan que seguir.

Rangel Briano apuntó algunos de los asuntos en materia familiar que atiende la dirección a su cargo: corrección de actas de nacimiento; custodia y convivencia de los hijos; pensiones alimenticias; patrimonio familiar; sucesión intestamentaria; reconocimiento de paternidad; tutela de menores e incapaces, entre otros.

La población que requiera asesoría jurídica puede acudir a la Dirección de Asistencia Jurídica Familiar, que se ubica en avenida de la Convención sur s/n, casi esquina con avenida Mahatma Ghandi, fraccionamiento Agricultura, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p.m.

Para más información, pueden llamar al teléfono: 449 910 25 85, extensión 6590.