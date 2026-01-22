Tere Jiménez se Reúne con Vidal Llerenas, Subsecretario de Industria y Comercio

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo un encuentro de trabajo con el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía federal, Vidal Llerenas Morales, a fin de establecer una agenda de trabajo conjunta orientada al fortalecimiento de los sectores textil, automotriz y agrícola, así como de otros rubros estratégicos del estado.

Durante el encuentro que se llevó a cabo en la Ciudad de México, la gobernadora realizó gestiones ante esta dependencia federal con el propósito de promover soluciones a los retos que enfrentan el campo y las industrias textil y automotriz, derivados de la aplicación de aranceles, un tema que impacta a los mercados a nivel global.

De igual manera, se acordó establecer un espacio de diálogo con el sector empresarial para revisar de manera específica los planteamientos y requerimientos de cada caso, considerando la importancia que estas actividades representan para el desarrollo económico y la generación de empleo en Aguascalientes.

Finalmente, Vidal Llerenas subrayó la importancia de mantener un diálogo continuo y fortalecer la colaboración entre los gobiernos federal y estatal, a fin de consolidar acciones conjuntas que impulsen el crecimiento económico del estado y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.