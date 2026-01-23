Avance de 75 y 50% de Vivienda Para el Bienestar en Guadalupe: José Saldívar

En Ojo de Agua de la Palma y Villas de Guadalupe

Por Miguel Alvarado Valle

El municipio de Guadalupe registra avances significativos en el programa de Viviendas Para el Bienestar, una estrategia que busca ampliar el acceso a casas dignas para sectores que históricamente han quedado fuera de los esquemas tradicionales de financiamiento. De acuerdo con el presidente municipal, José Saldívar Alcalde, los recorridos recientes permitieron constatar que los proyectos habitacionales ya no son sólo una planeación, sino una realidad en proceso de consolidación.

El primer edil explicó que el programa se desarrolla bajo dos vertientes principales: la primera corresponde a las viviendas construidas por el Infonavit en la colonia Ojo de Agua de la Palma, en un predio que fue donado por el propio municipio. Este proyecto está dirigido a personas con acceso a crédito formal y forma parte de una política nacional orientada a fortalecer el bienestar social a través de la vivienda.

La segunda vertiente se ejecuta en el fraccionamiento Villas de Guadalupe, también en un terreno municipal, donde se construyen viviendas a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Este desarrollo está pensado específicamente para personas que no cuentan con prestaciones como Infonavit o Fovissste, ampliando así el alcance del programa a grupos con mayores condiciones de vulnerabilidad económica.

En el caso del complejo habitacional de Villas de Guadalupe, el proyecto contempla la edificación de 144 viviendas distribuidas en 18 edificios, de estos, 14 estarán destinados a la venta y cuatro funcionarán bajo un esquema de renta social, con el objetivo de ofrecer alternativas 􀃀exibles de acceso a la vivienda.

Cada unidad habitacional cuenta con una superficie de 60 metros cuadrados, diseñada para ofrecer espacios funcionales y adecuados a las necesidades de las familias beneficiarias. Respecto al avance físico de las obras, el presidente municipal detalló que las viviendas construidas por el Infonavit presentan un progreso estimado de alrededor del 75 por ciento, mientras que el conjunto habitacional desarrollado en Villas de Guadalupe supera ya el 50 por ciento de avance.

Estas cifras re􀃀ejan un ritmo constante de trabajo desde el inicio del programa, lo que permite prever su conclusión en los plazos establecidos.

Saldívar Alcalde subrayó que este esfuerzo conjunto con el Gobierno de México responde a la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna, particularmente para jóvenes, madres solteras y personas con ingresos bajos, quienes difícilmente acceden a créditos tradicionales.

Añadió que el compromiso del municipio ha sido clave, no sólo con la donación de los terrenos, sino con el acompañamiento permanente para que estos proyectos se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias de Guadalupe.