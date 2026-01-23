Firman Convenio en la UAZ Para Acercar a Preparatorianos las Carreras de la Salud

Orientación Vocacional y Fomento al Interés por la Ciencia

Por Nallely de León Montellano

Con el objetivo de que alumnas y alumnos de nivel medio superior tengan un contacto temprano con las carreras del área de la salud, la Universidad Autónoma de Zacatecas concretó un convenio de colaboración entre el Área de Ciencias de la Salud (ACS) y la Unidad Académica Preparatoria (UAPUAZ).

El convenio permitirá que estudiantes de preparatoria conozcan de manera directa la oferta educativa vinculada a disciplinas como Enfermería, Medicina, Odontología, Ciencias Químicas, Salud Pública, Ciencias Forenses y Nutrición, a través de actividades académicas, cientí􀂿cas y de vinculación.

Durante la firma del acuerdo, autoridades universitarias destacaron que esta colaboración busca orientar de forma más clara la vocación profesional del alumnado antes de su ingreso a la licenciatura, al acercarlos a espacios universitarios, prácticas académicas y proyectos relacionados con la investigación en salud. Desde el Área de Ciencias de la Salud se subrayó que el vínculo con la preparatoria permitirá incentivar el interés por la ciencia y la investigación entre jóvenes, además de fortalecer la formación académica desde una etapa temprana.

Por su parte, directivos de la Unidad Académica Preparatoria señalaron que este tipo de acuerdos enriquecen el proceso educativo del bachillerato, al conectar los contenidos del plan de estudios con el quehacer universitario y científico, ampliando el panorama de posibilidades académicas para las y los estudiantes.

El acuerdo contempla la participación de distintas unidades académicas del área de la salud, así como responsables de programas educativos y personal docente, quienes fungirán como enlace para el desarrollo de actividades conjuntas. Con esta colaboración interuniversitaria, la UAZ busca generar mejores condiciones de orientación vocacional, fortalecer la transición del bachillerato a la licenciatura y fomentar el interés por las ciencias de la salud entre la comunidad estudiantil.