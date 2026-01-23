Injuventud, con $28.3 Millones Para Este año

Trabajará con Municipios con Esquema de Coinversión: Acevedo

Por Miguel Alvarado Valle

Con un presupuesto aproximado de 28 millones 300 mil pesos para el ejercicio fiscal 2026, el Instituto de la Juventud d el Estado de Zacatecas (Injuventud) se prepara para fortalecer sus programas dirigidos a la atención, prevención y bienestar de las juventudes en la entidad. De acuerdo con su director, Mauricio Acevedo Rodríguez, este recurso permitirá atender las principales necesidades del sector y ampliar el impacto de las acciones institucionales mediante un esquema de coinversión con los municipios.

Uno de los principales destinos de este presupuesto será la rehabilitación de espacios públicos, un programa que continuará durante 2026 con la intervención de entre 20 y 24 espacios en distintos municipios del estado.

Con estas acciones, el Injuventud alcanzará casi 100 espacios rehabilitados desde el arranque del programa en 2022, incluyendo canchas de futbol rápido, basquetbol, aulas escolares, parques lineales y áreas comunitarias, orientadas a fomentar la convivencia social y prevenir conductas de riesgo entre las y los jóvenes.

Acevedo Rodríguez destacó que, además de la infraestructura, este año se reforzarán los programas y acciones de prevención del delito, adicciones y bienestar integral, áreas que durante 2025 permitieron atender a cerca de 24 mil jóvenes. Para 2026, el objetivo es incrementar esta cobertura y consolidar estrategias que impacten de manera directa en las comunidades con mayor vulnerabilidad.

Otro de los ejes prioritarios será la atención a la salud mental, para lo cual el Injuventud ya trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Salud en el diseño de una estrategia conjunta. El director señaló que el diagnóstico identifica el uso desmedido de redes sociales y plataformas digitales como un factor de riesgo, por lo que se busca ampliar la atención no sólo a jóvenes, sino también involucrar a madres, padres de familia y autoridades educativas.

El nuevo programa de salud mental contemplará capacitaciones para directores de juventudes municipales, así como para directivos escolares de nivel secundaria y bachillerato, con la intención de establecer mecanismos de detección y atención temprana.

Asimismo, se analiza la posibilidad de extender estas acciones a universidades, en coordinación con la UAZ, además de sumar a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Educación para fortalecer protocolos existentes y avanzar hacia una atención integral y coordinada.

Finalmente, Acevedo Rodríguez subrayó que se mantiene el trabajo con los 58 municipios del estado, de los cuales 40 ya cuentan con una instancia municipal de juventud, aunque el reto para 2026 será que estas direcciones no sólo existan formalmente, sino que cuenten con presupuesto, personal y capacidad operativa para atender de manera efectiva a las juventudes zacatecanas.