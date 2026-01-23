Miguel Varela Refrenda su Respaldo a las Mipymes con Entrega de Apoyos Económicos

Con el firme compromiso de fortalecer la economía local y respaldar a quienes generan empleo en la capital, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, encabezó la entrega de apoyos económicos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), como parte del programa Activación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, impulsado por el Departamento de Fomento Económico.

Durante el evento, el alcalde destacó que el Gobierno Municipal mantiene una visión clara de apoyo a los emprendedores y comerciantes, reconociendo que las mipymes son un pilar fundamental para el desarrollo económico del municipio. En ese sentido, subrayó que estas acciones buscan brindar herramientas reales para que los negocios locales se consoliden, crezcan y mejoren su competitividad.

A través de este programa, se entregaron alrededor de 127 mil pesos en apoyos, destinados a la adquisición de maquinaria e insumos que permitirán fortalecer las actividades productivas de los negocios beneficiados. Miguel Varela realizó la entrega directa de los apoyos a los beneficiarios, reiterando que el Ayuntamiento seguirá acompañando a quienes apuestan por emprender y trabajar en Zacatecas.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de Marco Antonio Salazar Valadez, titular del Departamento de Fomento Económico, quien resaltó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan aproximadamente el 80 por ciento de la economía local, por lo que su fortalecimiento es clave para el crecimiento sostenido del municipio.

Por su parte, Manuel Castillo Romero, Director General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable, reconoció que la diversidad de apoyos entregados refleja la amplia gama de servicios y actividades económicas que existen en la capital, lo cual contribuye a una economía más dinámica e incluyente.

En su intervención, la regidora Claudia Anaya Vázquez, presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, felicitó a las y los beneficiarios y reiteró el respaldo de la comisión para continuar impulsando programas que favorezcan a los emprendedores locales.

Al evento asistieron también los regidores Reginaldo Ávila y Óscar Contreras, así como la síndica municipal Wendy Valdez, quienes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos para fortalecer el desarrollo económico de Zacatecas.