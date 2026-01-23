Se Superaron los Años más Críticos de Violencia e Inseguridad: David Monreal

Presenta su “Agenda del Progreso 2026”

Por Miguel Alvarado Valle

Este jueves fue presentada la Agenda del Progreso 2026, con la que el gobernador David Monreal Ávila afirmó que Zacatecas atraviesa una etapa de transformación importante, luego de superar los años más críticos de violencia e inseguridad.

Durante el acto protocolario realizado en el Palacio de Convenciones, ante representantes de los tres poderes del estado, presidentas y presidentes municipales, diversos sectores sociales y ciudadanos, el mandatario sostuvo que la recuperación de la paz ha permitido generar bienestar y sentar las bases de un progreso compartido para la entidad.

Señaló que la estrategia se estructura en cuatro pilares, siendo el primero el de progreso con seguridad y legalidad, que contempla 74 acciones enfocadas en fortalecer la coordinación con la Federación, la infraestructura de las corporaciones y la profesionalización policial.

Monreal destacó que se intensificarán las acciones de proximidad social, atención a las causas y la prevención del delito, sin retroceder en los avances logrados. En este eje se incluyen inversiones superiores a 400 millones de pesos para la dignificación policial, infraestructura, tecnología y homologación salarial, así como para distintos programas y acciones. El segundo pilar, progreso humano y social, concentra cerca de 100 acciones dirigidas al bienestar de las familias, especialmente las más vulnerables.

Resaltó la ampliación del programa alimentario Corazón Contento, que alcanzará a más de 100 mil beneficiarios con una inversión de 300 millones de pesos, así como apoyos educativos, becas y una inversión superior a 700 millones de pesos en infraestructura escolar. También se reforzarán las políticas de apoyo a mujeres, jefas de familia y jóvenes, con programas de autoempleo, redes de bienestar, rescate de espacios públicos y fortalecimiento del deporte como herramienta de cohesión social.

En el pilar de progreso económico con oportunidades, el gobernador informó que Zacatecas proyecta una inversión privada de alrededor de tres mil 500 millones de dólares para los próximos dos años, principalmente en el sector minero, con la generación estimada de 31 mil empleos.

A ello se suman proyectos ya en marcha, como la ampliación de Sabropollo en Jalpa y la apertura de más de 120 tiendas 3B en el estado, con una proyección de más 900 empleos que se generarán en todo el estado.

Desde el sector público, se impulsará el emprendimiento juvenil y femenino mediante ferias del empleo, financiamiento a mipymes y programas como “Tu primer negocio”. El campo ocupa un lugar central en esta agenda, con una inversión directa superior a los 700 millones de pesos durante 2026. Se prevén expoferias agropecuarias regionales, subsidios para maquinaria, entrega de tractores, semillas certificadas y apoyos para sanidad animal y especies menores.

Monreal subrayó que Zacatecas acumula dos años consecutivos de crecimiento en actividades primarias, lo que, junto con finanzas sanas, ha permitido mayores participaciones federales y confirma que el campo “es solución y no problema”.

Finalmente, el pilar de infraestructura para el progreso contempla una de las mayores inversiones públicas en la historia del estado, con más de mil 400 millones de pesos para la rehabilitación de carreteras. Con esta agenda, David Monreal afirmó que cada peso invertido estará orientado a generar igualdad, oportunidades y una sociedad más justa, al declarar oficialmente a 2026 como el Año del Progreso en Zacatecas.