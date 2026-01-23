Gobierno del Estado Apoya a Productores Para Tecnificar el Riego de Cultivos; Regístrate

Para Contribuir al uso Eficiente del Agua

Podrán participar todos los productores, ya sea de manera individual o como sociedades de producción.

Les permitirá adquirir equipos, infraestructura y materiales nuevos, para consolidar el riego tecnificado de sus cultivos.

Los requisitos se pueden revisar en la página https://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/; más información al 449 910 25 95, extensiones 5851, 5808 y 2604.

Para contribuir al uso eficiente del agua en el sector agrícola, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) invita a las y los productores del campo a participar en el Programa Estatal de Apoyo para la Tecnificación de Riegos; la convocatoria ya está abierta y cierra el 31 de marzo.

Podrán participar todos los productores, ya sea de manera individual o como sociedades de producción, que cuenten con áreas de riego que utilicen aguas superficiales y/o subterráneas. Esto les permitirá adquirir equipos, infraestructura y materiales nuevos, para consolidar el riego tecnificado de sus cultivos.

Se apoyará hasta con 25 mil pesos por hectárea, con un límite máximo de 10 hectáreas, lo que representa un apoyo de hasta 250 mil pesos. El productor deberá aportar el 50 por ciento del total del proyecto.

Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae, destacó que con estos apoyos, las y los productores no solo lograrán un ahorro significativo de agua, sino que también contribuirán a la adopción de prácticas agrícolas más sustentables.

“Esperamos que este año también sea de lluvias abundantes, pero independientemente, el ahorro del agua llegó para quedarse, y la tecnificación en el riego es una parte fundamental para el uso eficiente del vital líquido. Cuenten con nosotros, para la gobernadora Tere Jiménez es muy importante impulsar proyectos que cuiden los recursos en el campo”, señaló.

Los requisitos de este programa se pueden consultar en este enlace: https://www.aguascalientes.gob.mx/sedrae/.

Las solicitudes se recibirán en la Dirección General de Agricultura de la Sedrae, que se ubica en la avenida Adolfo López Mateos No. 1509 Oriente, en el fraccionamiento Bona Gens, Aguascalientes, Aguascalientes.

Más información en el teléfono 449 910 25 95, extensiones 5851, 5808 y 2604.