Joven Futbolista de Aguascalientes es Convocado a la Selección Nacional Mexicana Sub-20

El futbolista aguascalentense Axel Emiliano Jiménez Sandoval, alumno de la Escuela del Deporte, fue convocado a formar parte de la Selección Nacional Mexicana de Futbol en la categoría Sub-20, consolidando un importante logro en su carrera deportiva.

La convocatoria representa un reconocimiento al talento, disciplina y constancia del joven jugador, quien ha desarrollado su formación deportiva en Aguascalientes, donde ha destacado en los procesos de detección y desarrollo impulsados desde la Escuela del Deporte.

Este llamado al combinado nacional Sub-20 coloca a Axel Emiliano entre los futbolistas con mayor proyección a nivel nacional, al integrarse a un proceso de alto rendimiento que reúne a los mejores talentos del país en su categoría.

La participación de atletas formados en Aguascalientes en selecciones nacionales refleja el trabajo coordinado entre entrenadores, metodólogos y programas de formación deportiva, que permiten detectar y potenciar el talento local.

Desde Aguascalientes se reconoce y celebra este logro, deseando el mayor de los éxitos a Axel Emiliano en esta nueva etapa con la Selección Nacional Mexicana.