Mujeres ya Pueden Recibir Atención Jurídica y Psicológica en Módulos de Contacto Digital

Como parte de la estrategia que impulsa la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, para acercar trámites y servicios a la ciudadanía y fortalecer el acceso a una atención integral, los Módulos de Contacto Digital ahora ofrecen atención jurídica y psicológica a las mujeres.

Gracias a esta iniciativa, el Centro de Justicia para las Mujeres brinda orientación psicológica y jurídica gratuita a través de las cabinas que se ubican en las Casas del Bien Común de los 11 municipios del estado, así como en el Palacio de Gobierno, en el centro de la capital.

Mediante estos módulos, las mujeres de Aguascalientes pueden acceder a servicios que contribuyen a mejorar su calidad de vida sin necesidad de trasladarse hasta las dependencias estatales.

Para recibir la atención, inicialmente las usuarias establecen contacto virtual con el personal del módulo, quien les proporciona una primera orientación y las enlaza con especialistas para dar seguimiento oportuno a cada caso.

Además de la atención psicológica y jurídica, en estos centros las mujeres pueden obtener información sobre convocatorias de apoyos, talleres y actividades orientadas a su desarrollo integral.

El secretario de Innovación y Gobierno Digital, Ramiro Pedroza Márquez, destacó que este servicio tiene como objetivo garantizar que todas las mujeres tengan acceso a atención y acompañamiento, al tiempo que se fortalece la cercanía de las instituciones gubernamentales con la ciudadanía.