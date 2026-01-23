Rotarios Reconocen a Aurora Jiménez por su Labor Social en Aguascalientes

Premiación XXIII Gente Buena

Durante la velada se entregaron 13 reconocimientos a personas y organizaciones destacadas en distintos ámbitos.

Además, se otorgaron dos reconocimientos especiales a Nazario Guerrero Ruelas y José Luis Gallardo Anguiano.

En un ambiente de gratitud, compromiso social y reconocimiento al voluntariado, el Club Rotario distinguió a hombres y mujeres cuya vocación y trabajo silencioso dejan una huella profunda en la vida de los demás y en el fortalecimiento de la comunidad, durante la Premiación XXIII Gente Buena.

La ceremonia fue encabezada por la gobernadora de Tere Jiménez, quien destacó que los rotarios son personas que se esfuerzan diariamente por construir una mejor sociedad, por lo que quienes reciben este reconocimiento deben sentirse profundamente honrados. En un momento especialmente emotivo, compartió un mensaje personal que conmovió a los asistentes:

“Gracias por lo que hacen por Aguascalientes; sigamos luchando por un estado unido y fuerte. Muchas felicidades. Los reconozco a todos, pero cuando me dijeron que mi hermana iba a recibir el premio fue muy emotivo, porque ella no está relacionada con la política. Un día me dijo que sí estaría en el DIF porque a nuestro papá le habría gustado estar ahí para servir; después me comentó que era muy bonito y un privilegio ayudar a la gente. Hoy quise venir a agradecerle por esa actividad que, aunque ella no pertenecía, aceptó. Gracias, hermana, por tu corazón y cariño para Aguascalientes”, expresó la gobernadora.

En esta edición, uno de los reconocimientos más significativos fue otorgado a Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por su labor constante y comprometida en favor de las familias más vulnerables del estado, así como por impulsar acciones solidarias que fortalecen el tejido social.

Durante la ceremonia se resaltó su liderazgo cercano, sensible y profundamente humano, así como su compromiso genuino con las causas sociales, valores que coinciden plenamente con el espíritu rotario de servicio desinteresado. Su gestión al frente del DIF se ha caracterizado por una atención prioritaria a niñas, niños, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad, transformando la empatía en acciones concretas.

En su intervención, Martín Aranda, gobernador del Distrito Rotario 4110, expresó sentirse honrado de formar parte de esta premiación, al señalar que estos galardones ponen la mirada en ciudadanos que, con entrega silenciosa, transforman Aguascalientes día a día.

Por su parte, la diputada Alma Hilda Medina Macías, también galardonada, manifestó recibir el reconocimiento con profunda gratitud y con la convicción de que representa el trabajo conjunto de muchas personas que deciden dar lo mejor de sí para que Aguascalientes continúe siendo un estado fuerte y solidario.

Asimismo, César Ramírez Ruelas, presidente del Club Rotario Aguascalientes, subrayó que es un orgullo realizar este tipo de eventos que visibilizan y celebran a quienes hacen el bien por los demás, muchas veces sin buscar reflectores.

Durante la velada se entregaron 13 reconocimientos a personas y organizaciones destacadas en distintos ámbitos: María Teresa Arce Martínez, fotografía; Voluntariado de la Cruz Roja Mexicana Aguascalientes, servicios médicos; Karla León Sánchez, docencia; Guillermo Cuéllar, pintura; Aurora Jiménez Esquivel, servidora pública; Román Revueltas Retes, música; Alma Hilda Medina Macías, servidora pública; Enrique López Vázquez, profesionales; José de Jesús Piña López, servidor público; Martha Arcelia Velasco Pérez, labor social; José de Jesús Veloz Sandoval, asistencial; Viridiana Álvarez, deporte; y Alejandro Durán Márquez, asistencial. Además, se otorgaron dos reconocimientos especiales a Nazario Guerrero Ruelas y José Luis Gallardo Anguiano.

Al evento que se realizó en el Teatro Morelos también asistieron Toño Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes, así como Sergio Torres Nafarrate, fundador y presidente del omité XXIII Reconocimiento a Gente Buena.