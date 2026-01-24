El PRI Respaldará la Lucha de Jubilados y Pensionados del Issstezac

Ahora que las autoridades estatales han confirmado que no tienen intención de respaldar 􀂿nancieramente al ISSSTEZAC y, en cambio, lo declaran como una institución en quiebra, el Partido Revolucionario Institucional estará respaldando las acciones de los jubilados y pensionados para lograr que se paguen todos los adeudos pendientes.

Así lo a􀂿rmó el Delegado General del Comité Ejecutivo Nacional, José Marco Antonio Olvera Acevedo, tras considerar que el único responsable de no haber planteado las soluciones correctas y en los tiempos precisos es el gobierno del estado, que en los últimos cuatro años solo ha estado pateando el bote para que este problema pase a la siguiente administración estatal.

Afortunadamente, señaló Olvera Acevedo, ya se trabaja en una demanda formal por parte de un reconocido despacho de abogados locales, que consideran que existe materia jurídica para rechazar la declaratoria de quiebra del ISSSTEZAC y exigir el cumplimiento del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se paguen 60 días de aguinaldo a todos los jubilados y pensionados.

Quizá sea cierto que hoy no existan los recursos suficientes para resolver esta demanda, pero cuando un gobierno quiere resolver los problemas redirecciona recursos ya presupuestados, pide créditos de corto plazo, o incluso pudiera ofrecer pagar en parcialidades los adeudos que agobian al ISSSTEZAC.

Por convicción propia, dijo el Delegado General, pero también porque así lo demanda el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, este partido abandera hoy esta causa de jubilados y pensionados del ISSSTEZAC, como también lo hará con los productores de frijol, que a pesar del compromiso del gobernador, de abrir todos los centros de acopio de frijol desde el año pasado, estamos por iniciar febrero y abrir los centros de acopio sigue siendo una mentira.

De igual manera, el PRI estará con los trabajadores del sector salud que ahora simplemente les dicen que la federación no reconoce los adeudos que se tienen con los trabajadores que se profesionalizaron aún más para dar un mejor servicio, y hoy simplemente no reciben sus pagos.

En este año 2026, antesala del año electoral, el PRI estará más que nunca del lado de la gente y apoyando a todos los sectores que tienen problemas con las autoridades estatales o federales, porque simplemente no les cumplen las promesas, o no se atienden sus demandas.