La Persona que Dañó Balaustrada ya se Presentó: Fiscal Camacho

Deberá Pagar la Restauración al INAH

Por Nallely de León Montellano

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó avances en la investigación por los daños ocasionados a la balaustrada del Jardín de la Madre, en el Centro Histórico de la capital, así como la inhabilitación de dos pistas de aterrizaje localizadas en distintos puntos del estado, como parte de acciones preventivas de seguridad. Respecto a dicho caso, el fiscal general, Christian Paul Camacho Osnaya, informó que ya fue identificado el vehículo responsable de la destrucción, así como la persona que lo conducía al momento del incidente.

Precisó que se trata de una empresa propietaria del automóvil y que el conductor ya fue presentado ante la autoridad correspondiente. Debido a que el Jardín de la Madre es considerado patrimonio cultural, la carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía General de la República.

No obstante, explicó que el caso se encamina a resolverse mediante un mecanismo de justicia alternativa, a través del cual se garantizará la reparación del daño al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como instancia afectada.

Camacho Osnaya detalló que ya se llevó a cabo una audiencia conciliatoria y que el responsable deberá asumir el compromiso de cubrir los costos de restauración del espacio dañado, conforme a los lineamientos establecidos para la protección del patrimonio histórico. Por otro lado, el fiscal dio a conocer que durante recorridos terrestres y aéreos realizados el año pasado, fueron localizadas dos pistas de aterrizaje en territorio zacatecano.

Señaló que una de ellas contaba con permisos y la otra no, aunque en ambos casos se constató que no se encontraban en operación al momento de su detección. A pesar de ello, y con el objetivo de evitar que estas instalaciones pudieran ser utilizadas para actividades ilícitas en el futuro, la Fiscalía solicitó y ejecutó órdenes de cateo para su destrucción e inhabilitación.

Estas acciones se realizaron de manera coordinada con autoridades de la Mesa de Construcción de la Paz, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El fiscal subrayó que la inhabilitación de estas pistas forma parte de una estrategia preventiva para cerrar posibles rutas logísticas que pudieran ser aprovechadas por grupos delictivos, aun cuando no se haya acreditado actividad ilegal al momento de su localización.