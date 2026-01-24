Miguel Varela Anuncia Relevo en la Secretaría de Tesorería y Finanzas

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, dio a conocer ajustes en la estructura de la administración municipal, específicamente en la Secretaría de Tesorería y Finanzas.

Durante su mensaje, el alcalde informó que Filiberto Hernández Vanegas deja su cargo como Secretario de Tesorería y Finanzas debido a situaciones de carácter personal y familiar que requieren de su atención. Miguel Varela agradeció de manera puntual el desempeño, la responsabilidad y el compromiso mostrados por Hernández Vanegas durante el tiempo que formó parte del gabinete municipal, destacando su aportación al fortalecimiento de las finanzas del Ayuntamiento capitalino.

El presidente municipal subrayó que Filiberto Hernández es una pieza importante dentro del proyecto de gobierno y del equipo de trabajo que encabeza, por lo que, una vez que resuelva su situación familiar, se contempla su reincorporación a la administración municipal, reafirmando así la confianza y el reconocimiento a su trayectoria profesional.

En este mismo contexto, Miguel Varela Pinedo anunció que Heberto Neblina Vega asume como encargado de la Secretaría de Tesorería y Finanzas. El alcalde señaló que Neblina Vega ha formado parte de la administración municipal desde el inicio de su gestión, por lo que conoce de primera mano los objetivos, lineamientos y prioridades del gobierno capitalino.

Asimismo, destacó la amplia experiencia de Heberto Neblina en el servicio público, al haber desempeñado cargos relevantes en la Secretaría de Administración y Finanzas y en el Comité de Administración, ambos en la Cámara de Diputados Federal, como tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social y como diputado en la LXII Legislatura Federal.

Por su parte, Heberto Neblina Vega agradeció la confianza del presidente municipal y reiteró su compromiso de trabajar con responsabilidad y transparencia en beneficio de las y los capitalinos, contribuyendo al manejo eficiente de los recursos públicos del Ayuntamiento.