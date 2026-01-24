Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Pensiones Para el Bienestar en Veracruz

Recordó que en 2026 se invertirán un billón de pesos en Programas para el Bienestar; en Veracruz se destinan 70 mil mdp

Más de 3 millones de mexicanas ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar en el país, uno de los nuevos apoyos en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación

La inversión carretera en Veracruz es de 11 mil 103 mdp y se generarán 33 mil 309 empleos: SICT

La Antigua, Veracruz.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas de las Pensiones Mujeres Bienestar y de la Pensión de Adultos Mayores, en La Antigua, Veracruz, entidad en la que 2.5 millones de personas reciben los Programas para el Bienestar a través de una inversión de 70 mil millones de pesos (mdp), que hoy son derechos establecidos en la Constitución desde la llegada de la Cuarta Transformación.

“Estamos aquí para entregar, como ya vieron, pensiones: Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Adultos Mayores, son dos de los Programas de Bienestar que llegaron con la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Antes no había Programas del Bienestar ¿o sí? Antes solo llegaban cuando había elecciones, regalaban cosas, prometían más, nunca cumplían. Ah, pero eso sí, ‘te doy esto si votas por mí’ ¿verdad?, ´te doy esto si te afilias a un partido político´. A ver, yo les pregunto: la Pensión Adulto Mayor ¿les preguntan si se van a afiliar a algún partido político? ¿o les preguntan si van a votar por alguien? Son derechos del pueblo de México, antes eran migajas que daban los gobiernos del pasado, ahora son derechos que están establecidos en la Constitución de la República”, destacó.

Para este 2026, detalló, el Gobierno de México destinará un billón de pesos para la continuidad de los Programas para el Bienestar, incluidos los tres programas de su administración: Pensión Mujeres Bienestar, Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Recordó que con su llegada a la Presidencia llegaron todas las mujeres de México y además se reconoce el trabajo que realizan por su familia a través de la Pensión Mujeres Bienestar. Además de que su gobierno reivindicó el papel de las heroínas de la patria y hoy hay 18 mujeres en el calendario cívico para homenajearlas.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, celebró que a nivel nacional se cumplió la meta de la Pensión Mujeres Bienestar con más de 3 millones de mujeres que reciben este apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que la inversión carretera en Veracruz es de 11 mil 103 mdp y se generarán 33 mil 309 empleos; destacó que las obras a realizar se concentrarán en cinco acciones: reconstrucción por afectaciones de lluvias, construcción y ampliación de puentes viales; construcción de autopistas, el MegaBachetón y la construcción de Caminos Artesanales.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, calificó esta entrega de apoyos como un acto simbólico de la Cuarta Transformación y celebró el compromiso cumplido de la Presidenta con las mujeres de México, a través de la Pensión Mujeres Bienestar.

La beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar, Paula Gutiérrez Andrade, agradeció este apoyo y afirmó que no se trata de un regalo, sino de un reconocimiento y un acto de justicia para todas las mujeres mexicanas.