Presidenta Claudia Sheinbaum Informa Hallazgo de la Tumba 10 de Huitzo

Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó del hallazgo de la Tumba 10 de Huitzo en los Valles Centrales de Oaxaca, lo que representa el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en el país.

“Es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México por el nivel de conservación e información que aporta. Es una tumba zapoteca del clásico tardío, 600 años de nuestra era y destaca por su arquitectura monumental. Es algo extraordinario, orgullo de los mexicanos, grandeza de México”, comentó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo” en la Base Aeronaval de Veracruz.

Destacó que, de acuerdo con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), este hallazgo fue posible gracias a una denuncia anónima por saqueo realizada en 2025.

La Tumba 10 de Huitzo está decorada en su entrada con un búho, que en la cultura zapoteca simboliza la noche y la muerte, en tanto que su pico cubre el rostro estucado y pintado de un señor zapoteca, posible retrato del antepasado al que estuvo dedicado y al que sus descendientes recurrían como intercesor con las divinidades.

Bajo el resguardo del Gobierno de México y de un equipo interdisciplinario del Centro INAH en Oaxaca, la tumba es atendida, registrada y restaurada por expertos de distintas disciplinas para su conservación. Además, se realizan estudios arqueológicos, epigráficos y de antropología física de algunos fragmentos de huesos localizados.