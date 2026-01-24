Ulises Mejía se Reúne con Productores de Guayaba y Usuarios de la Presa

Apozol, Zac.– Como parte de su trabajo legislativo en territorio, el diputado federal Ulises Mejía Haro sostuvo un encuentro con productores de guayaba y usuarios de la presa, con quienes dialogó de manera directa sobre las necesidades del campo y las oportunidades para fortalecer la agroindustria de la región.

Durante la reunión se abordaron iniciativas legislativas para potenciar los canales de comercialización, generar mayor valor agregado a la producción local y promover el mercado nostalgia con las y los migrantes zacatecanos, como una vía estratégica para ampliar mercados y mejorar los ingresos de las familias productoras.

Asimismo, se subrayó la importancia del desazolve de la presa y de los canales de riego, al tratarse de acciones fundamentales para garantizar un mejor aprovechamiento del agua, elevar la productividad agrícola y dar mayor certeza a quienes dependen del campo.

En este contexto, el joven empresario Carlos Mercado y Armando Bañuelos destacaron la necesidad de impulsar proyectos de tecnificación del campo, particularmente en sistemas de riego y procesos productivos, y coincidieron en que la colaboración con las y los migrantes es clave para detonar inversiones, modernizar la producción y fortalecer la organización comunitaria, aprovechando los vínculos económicos y sociales que existen con el exterior.

Ulises Mejía Haro agradeció el recibimiento y la disposición al diálogo de Javier Quezada, Doy Chuy Mercado, así como de todas y todos los productores que participaron en este encuentro.

Finalmente, el legislador reiteró que continuará impulsando, desde el Congreso de la Unión y en coordinación con la política pública que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, acciones para fortalecer al campo, mejorar la gestión del agua y promover la tecni􀂿cación agrícola, convencido de que el desarrollo se construye con cercanía, responsabilidad y trabajo constante.